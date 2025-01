Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sortie ce début d’année 2025, la nouvelle montre connectée de Xiaomi est déjà en promotion sur le site du fabricant. Doté d’un grand écran et avec ses nombreuses fonctions, elle a de quoi séduire pour ces soldes d’hiver.

C’est quoi, cette promotion sur cette montre de Xiaomi ?

La Xiaomi Redmi Watch 5 est commercialisée 119,99 € à sa sortie en janvier 2025. Elle est déjà proposée en promotion au prix de 99,99 € sur le site de Xiaomi.

C’est quoi, cette récente montre connectée ?

À peine sortie, la Xiaomi Redmi Watch 5 est présente dans notre guide des meilleures montres connectées en 2025, et ce n’est pas pour rien. Son design de qualité rappelle inévitablement celui de l’Apple Watch, avec un format carré et la présence de la couronne rotative. La montre rend bien au poignet, y compris si vous la portez au quotidien, hors de vos activités sportives. Sa conception est de qualité et elle est certifiée 5 ATM, pour résister à une immersion jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour le prix, Xiaomi frappe fort en incluant un grand écran de 2,07 pouces, une taille réservée aux montres plus haut de gamme, tout en conservant la taille des montres précédentes. L’écran AMOLED est bien intégré dans le cadre et profite de bordures fines de 2 mm, avec un ratio taille-écran de 82. La Watch 5 se consulte aisément dans toutes les situations, grâce à une très bonne luminosité de 1 500 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le mode Always-On est aussi présent.

À ce prix, la Redmi Watch 5 est-elle une bonne affaire ?

Moins de 100 € pour une montre connectée qui vient juste de sortir, c’est une très bonne affaire. D’autant plus que la Redmi Watch 5 est un accessoire de qualité qui embarque de nombreux capteurs pour le quotidien. Vous retrouverez les classiques analyses de votre fréquence cardiaque, de saturation en oxygène dans le sang ou le suivi de votre sommeil. Plus de 150 sports sont aussi de la partie, ainsi qu’un GPS et la possibilité de passer des appels en Bluetooth.

L’autonomie est de 36 jours en mode économie d’énergie selon Xiaomi. Si vous conservez le mode Always-on activé, comptez environ 12 jours d’utilisation. Soit une bonne moyenne dans le marché des montres connectées.

