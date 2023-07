[Deal du Jour] Depuis que les ruptures sont finies, la PlayStation 5 est souvent disponible avec des offres intéressantes chez certains e-commercants. Pour les soldes d’été, c’est sur la boutique officielle de Sony que la PlayStation 5, modèle standard, baisse de prix.

C’est quoi, cette offre sur la PS5 modèle standard ?

La PlayStation 5 Standard, c’est-à-dire avec un lecteur de disques, est normalement vendue au prix de 549,99 €. Jusqu’au 16 juillet 2023, dans la limite des stocks disponibles, elle perd 75 € et est proposée au prix de 474,99 €, sur le store PlayStation.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 ?

La PlayStation 5 se décline en deux versions : standard et digitale. La version standard, ici en promotion, est pourvue d’un lecteur de disques, contrairement au modèle Digital. Elle s’accompagne d’un processeur AMD Zen 2 3.5 GHz à 8 cœurs et de 10 TeraFLOPs, afin de faire tourner des jeux en 4K jusqu’à 30 ou 60 FPS, si toutefois votre téléviseur le permet. Notre guide des meilleurs jeux PS5 regorge de titres triple A qui sont d’excellentes vitrines pour les capacités de la console.

L’interface de la console est ergonomique, et aborde un design épuré. Les fonctionnalités communautaires et le PlayStation Plus sont mis en avant. Ce dernier, tout comme le Xbox Game Pass, prend désormais une place importante. À la manière de Microsoft, les abonnements proposés par Sony vous permettent de profiter d’une immense ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de l’offre choisie.

Est-ce que l’édition Standard de la PS5 vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 480 €, c’est bien évidemment une bonne affaire. Malheureusement, La PS5 n’est dotée que d’un SSD de 1 To, qui ne comprend que 667 Go de stockage interne disponible pour vos jeux. Les titres récents comme Final Fantasy XVI prennent une place considérable, sans compter les DLC qui les accompagnent, et le stockage sature rapidement. Investir dans un SSD interne supplémentaire est une se révèle souvent indispensable. Notre guide des meilleurs SSD pour la PS5 vous aidera à choisir le meilleur SSD pour votre console, grâce aux économies faites avec cette promotion sur la console.

Enfin, bien que le design de la console diffère radicalement des PlayStation précédentes, la nouvelle manette DualSense est le gros point fort de cette PS5. Son design reprend peu ou prou le design classique des manettes précédentes. Cependant, les nouvelles gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques sont une petite révolution, et contribuent à davantage d’immersion. L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C.

