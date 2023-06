Après trois ans d’attente, les fidèles de Sosh espéraient pouvoir bénéficier de la première offre 5G de la filiale d’Orange dès son lancement. Mauvaise surprise pour eux : Sosh a décidé de réserver son forfait 140 Go 5G à ses nouveaux abonnés.

Mise à jour 11h40 :

Sosh est-il conscient de son erreur ? L’opérateur mentionne « un problème technique » et commence à proposer l’offre 140 Go 5G à certains de ses anciennes abonnés. Cependant, l’offre 70 Go 5G est toujours proposée, tandis que les abonnés Orange semblent toujours exclus. Nous mettrons à jour cet article quand nous en saurons plus.

Article original publié à 11h24 :

Trois ans d’attente pour ça ? Sur les réseaux sociaux, les fidèles de Sosh ne sont pas très contents ce jeudi 1er juin. Pour cause, l’offre 5G qu’ils ont tant attendu, que Sosh présente comme un moyen d’aller « trois fois plus vite », est réservée à ses nouveaux clients. En page d’accueil de son site, Sosh met en avant son nouveau forfait en précisant : « hors clients détenteurs d’une offre Orange ou d’un forfait Sosh 70Go changeant d’offre ». Une belle désillusion.

Qui a le droit à la nouvelle offre 5G de Sosh ?

Depuis le lancement de l’offre le 1er juin, la confusion règne sur les modalités d’accession au forfait 140 Go 5G de Sosh. Sur Twitter, certains clients de Sosh se plaignent de ne pas pouvoir y accéder, tandis que d’autres indiquent que la migration leur est proposée.

Ok donc @Sosh_fr a lancé son premier forfait 5G de 140 Go pour 21€ par mois.



Sauf que, il est réservé aux nouveaux abonnés. Quelle bande de clowns bordel.



Les anciens abonnés peuvent passer sur un forfait 70 Go à 26€, soit le Go 2,8 fois plus cher.



➡️ Résiliation direct — Paingout (@Paingout) June 1, 2023

Qu’en est-il vraiment ? Selon nos observations, voici les trois scénarios proposés par Orange :

Pour les nouveaux abonnés : l’offre 5G inclut 140 Go de données, au tarif très compétitif de 20,99 euros par mois. C’est moins cher que toutes les autres offres proposées par Orange.

l’offre 5G inclut 140 Go de données, au tarif très compétitif de 20,99 euros par mois. C’est moins cher que toutes les autres offres proposées par Orange. Pour les abonnés Sosh avec une offre à petit prix : l’offre 140 Go 5G est disponible à 20,99 euros par mois, comme pour les nouveaux abonnés. Cela inclut les clients d’une série limitée ou d’une offre intermédiaire.

l’offre 140 Go 5G est disponible à 20,99 euros par mois, comme pour les nouveaux abonnés. Cela inclut les clients d’une série limitée ou d’une offre intermédiaire. Pour les abonnés Sosh avec l’offre la plus chère et les abonnés Orange : pas d’offre 140 5G ici, puisqu’Orange ne souhaite pas faire payer moins cher ses clients. Ce qui est proposé à la place est une offre avec de la 5G, mais seulement 70 Go de données. Elle est aussi proposée plus chère, puisqu’elle coûte 25,99 euros par mois.

Quand on est client Orange, Sosh propose seulement 70 Go pour 5 euros de plus que pour son offre 140 Go. // Source : Numerama

Le choix d’Orange est compréhensible d’un point de vue marketing, mais injuste pour les abonnés existants de Sosh. Faire payer plus cher pour moins de données est honteux, surtout quand on sait que la plupart des abonnés de Sosh ont eu 3 ans pour changer d’opérateur, mais ont décidé de rester et d’attendre l’arrivée officielle de la 5G par fidélité. On aurait pu comprendre que Sosh ne propose pas de passer de 25,99 euros à 20,99 euros à ses clients existants, mais il aurait pu leur offrir la même quantité de données. Dans le scénario actuel, difficile de ne pas se sentir trahi.

Vers un déploiement progressif de la 5G chez Sosh ?

Même si cette décision d’Orange est regrettable, on peut tout de même se réjouir de voir Sosh proposer de la 5G à ses clients de l’offre 70 Go, alors qu’il aurait pu continuer de priver de 5G ses clients existants.

Dans les prochains mois, on imagine que la 5G deviendra l’option par défaut de tous les forfaits Sosh, avec de nouvelles séries limitées. Peut-être que l’attente des fans sera alors récompensée, même si certains seront sans doute tenter de changer d’opérateur quelques semaines, pour revenir ensuite chez Sosh au tarif nouveau abonné.

