[Deal du Jour] À partir de ce jeudi 1er juin, Sosh commercialise enfin son premier forfait 5G, avec 140 Go de data sur le réseau d’Orange. Malheureusement, il est réservé aux nouveaux abonnés.

C’est quoi, ce nouveau forfait 5G de Sosh ?

Sosh lance un nouveau forfait 5G sans engagement, avec 140 Go de données, au prix de 20,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas après un an, mais la carte SIM coûte 10 euros.

Notez que l’offre est valable pour toute nouvelle souscription d’un forfait Sosh mobile 140 Go 5G à 20,99 €, et non valable pour les clients mobiles Orange ou Sosh en changement d’offre. Pour ses clients existants, Sosh semble proposer une offre 70 Go 5G à 25,99 € par mois,

L’offre de Sosh à 20,99 euros par mois. // Source : Capture Numerama

Que propose le forfait 5G de Sosh ?

Le forfait de Sosh propose 140 Go de données en 5G, une quantité de data conséquente pour utiliser votre smartphone au quotidien. Vous pourrez utiliser internet et vos applications, jouer en ligne à des jeux, visionner du contenu en streaming ou écouter votre musique sans trop vous soucier de votre consommation de data. Passé les 140 Go par mois, le débit sera réduit, mais il faut vraiment y aller pour les dépasser.

Si vous êtes amené à voyager à l’étranger cet été, vous profitez de 25 Go d’Internet mobile depuis la zone Europe et DOM. Vous profitez donc d’une excellente connexion et d’une quantité de data idéale, en France et à l’étranger. Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités depuis la France et presque 40 destinations en Europe et outre-mer.

Ce nouveau forfait de Sosh est-il une bonne affaire ?

Si vous êtes nouveau venu chez Sosh et que vous pouvez bénéficier du forfait 5G sur l’excellent réseau d’Orange, c’est une bonne offre. Pour vous faire une idée de ce que proposent les autres opérateurs, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

En comparaison, le forfait Orange 5G 100 Go est au prix de 16,99 € par mois, mais passe à 31,99 € passé la première année. Ce forfait Sosh, qui profite des mêmes infrastructures, est une excellente affaire. Vous pouvez vous y abonner en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) à fournir.

