Critiqué à cause de sa décision de priver certains de ses abonnés de sa nouvelle offre 5G à 20,99 euros par mois, Sosh rétropédale. Tous les abonnés Sosh ont désormais le droit à son nouveau forfait. Ceux d’Orange en restent privés.

Sosh s’excuse et reconnaît son erreur. L’opérateur, qui a lancé sa première offre 5G le 1er juin après trois années d’attente, avait cru bon de la réserver à ses nouveaux clients pour des raisons de rentabilité. Quelques heures plus tard, face à la polémique, Sosh reconnaît (à moitié) qu’il n’aurait pas dû priver ses abonnés existants de sa nouvelle formule 140 Go 5G, à 20,99 euros par mois.

Au téléphone, Orange confirme à Numerama que tous les abonnés Sosh peuvent désormais souscrire à l’offre à 20,99 euros par mois avec 140 Go de données en 5G, même s’ils sont actuellement abonnés à l’offre à 25,99 euros par mois, avec 70 Go de données. Avant ce changement, les abonnés à l’offre la plus chère n’avaient pas le droit de basculer vers la nouvelle offre.

On vous confirme que tous les clients Sosh pourront bien bénéficier du nouveau forfait 5G 140Go à 20,99€/mois en changement d’offre.

Notre souci technique est en cours de résolution ! Rendez-vous sur votre espace client https://t.co/20hTlW4Ufe — Sosh (@Sosh_fr) June 1, 2023 Dans son tweet, Sosh assume à moitié. Un « problème technique » est cité, mais il n’y en avait pas vraiment.

La fin d’une polémique

Pour justifier ce changement, Sosh explique simplement avoir écouté ses fans. La filiale d’Orange a bien vu que ses abonnés ne se sentaient pas respectés, alors qu’ils lui ont été fidèles pendant ces trois années sans 5G. Les priver de l’offre à 20,99 euros par mois avait du sens économiquement (puisque la nouvelle offre coûte 5 euros de moins que celle qu’ils payent actuellement), mais n’était pas très juste. Beaucoup d’abonnés ont menacé de quitter Sosh le 1er juin, ce qui a sans doute poussé Sosh à revoir sa stratégie.

Peu importe l’offre Sosh que vous possédez, vous êtes désormais éligibles au forfait 140 Go 5G si vous le souhaitez (avec potentiellement 5 euros de remise à la clé). Notez tout de même que la nouvelle offre n’inclut pas les appels illimités vers les États-Unis et le Canada ainsi que ceux vers les fixes en Suisse et Andorre, qui étaient pourtant inclus dans l’offre 70 Go à 25,99 euros. Si ce n’est pas un problème pour vous, alors la nouvelle offre est indéniablement meilleure.

Quid des abonnés Orange ? Pour le coup, l’opérateur explique ne pas rétropédaler. Tous les abonnés Sosh ont désormais accès à sa nouvelle offre 140 Go à 20,99 euros par mois, mais les abonnés Orange doivent toujours se contenter de la formule 70 Go à 25,99 euros s’ils souhaitent basculer vers une formule sans engagement.

