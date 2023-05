[Deal du jour] Le 980 Pro est un SSD interne parfaitement compatible avec la PlayStation 5. C’est la solution idéale pour ajouter du stockage à votre console, et augmenter légèrement les performances. Le modèle 1 To est en ce moment à moins de 100 euros sur Amazon.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne ?

Amazon propose une réduction sur le SSD interne 980 Pro de Samsung, compatible avec la PlayStation 5. Vendu il y a quelques mois entre 110 et 120 €, son prix a depuis régulièrement baissé. Le modèle 1 To est vendu en ce moment au prix de 90,19 €.

La version avec dissipateur de chaleur intégrée est quant à elle proposée au prix de 104,99 €.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le 980 Pro est un SSD destiné aux PC et compatible avec votre PlayStation 5. Son interface PCIe 4.0 offre des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. Des vitesses et des performances parfaitement adaptées à la console de Sony. Vous profiterez de démarrages et temps de chargement un peu plus rapides, et les téléchargements et transferts de fichiers seront optimisés. Le 980 Pro est aussi idéal pour offrir une seconde vie à votre PC vieillissant. Vos fichiers seront stockés avec fiabilité, et la vitesse de votre ordinateur sera sensiblement améliorée.

Dans le cas d’une utilisation avec la PS5, il est préférable de prendre un dissipateur de chaleur afin d’éviter la surchauffe du SSD. De nombreux SSD en possède un directement inclus. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre guide des meilleurs SSD pour votre PlayStation 5, pour voir ce que propose la concurrence. Si vous optez pour la version du 980 Pro sans dissipateur, le Glotrends M.2, au prix de 7,99 €, convient parfaitement.

Rassurez-vous, installer un SSD dans sa PS5 n’est pas très compliqué // Source : Sony

Ce SSD Interne est-il une bonne affaire ?

À moins de 100 €, le 980 Pro est une très bonne affaire. En dehors de la PS5, il convient évidemment pour votre PC. En plus d’ajouter 1 To, la plupart de vos logiciels se lanceront et tourneront mieux. Les joueuses et les joueurs profiteront aussi d’une meilleure configuration gaming, avec des jeux plus fluides.

Dans le cas d’une utilisation avec la PlayStation 5, veillez à bien installer la dernière version à jour du firmware, et à suivre notre tutoriel pour augmenter l’espace de stockage interne de la console.

Notre tuto PS5 : comment installer un SSD

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.