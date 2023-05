À 19 heures le 10 mai, Google organise sa traditionnelle conférence I/O. Un événement particulièrement attendu cette année, alors que Microsoft semble avoir pris une longueur d’avance sur Google en matière d’intelligence artificielle.

Tous les ans, Google organise deux conférences majeures. Il y a l’événement « Made by Google », à l’automne, durant lequel Google dévoile ses nouveautés matérielles (smartphones Pixel, enceintes Nest, etc.). Et il y a surtout la « Google I/O », la grande conférence de Google dédiée aux développeurs, au printemps. Sur son campus de Mountain View, Google y dévoile ses nouveautés, sur une multitude de secteurs différents (Android, matériel, jeux vidéo, intelligence artificielle, accessibilité, services, recherche, etc.). La Google I/O est un fourre-tout, mais également un moment capital dans l’année des nouvelles technologies.

Le 10 mai 2023, pour la première fois depuis le Covid, Google organise une I/O à l’ancienne, avec des milliers de personnes sur place (en grande majorité des développeurs). C’est notamment à cette occasion que Bard, son rival de ChatGPT, devrait officiellement être lancé.

Google Bard, le moment clé de la Google I/O

Paradoxalement, Google Bard est sans doute l’annonce du 10 mai qui concernera le moins d’utilisateurs, au moins dans un premier temps.

Pourtant, c’est celle que le monde des nouvelles technologies surveille le plus, au vu de l’importance des enjeux. Face à un OpenAI surpuissant, allié à Microsoft, Google a-t-il de quoi répondre ? Ses premiers essais sont pour l’instant inquiétants, Google avance très prudemment.

La première démo publique de Google Bard a eu lieu à Paris, avec un lancement en bêta limité aux États-Unis ensuite. // Source : Numerama

Face à Microsoft qui vient d’ouvrir son Bing Chat à tout le monde, Google est-il en mesure de proposer Bard à tous ses utilisateurs dès le 10 mai ? Peut-il le faire sans faire de mal à son moteur de recherche traditionnel, et donc toute son activité économique ? Tant de questions qui risquent de fasciner à l’I/O.

Autre question : Google va-t-il intégrer Bard à ses services, comme Gmail, Android ou Google Assistant ? Avoir la technologie est une chose, créer des services innovants en est une autre. Des rumeurs parlent d’un générateur d’images rival de Midjourney, d’un créateur de fonds d’écran pour les Pixel ou d’un nouvel assistant shopping. Celui-ci utiliserait l’IA et la réalité augmentée pour vous faire essayer des vêtements de manière ultra-réaliste.

Android 14, une mise à jour avec des nouveautés ?

Après un Android 13 presque sans nouveautés, le millésime 2023 sera-t-il plus fameux ? Android 14, déjà disponible en bêta, devrait être dévoilé plus longuement par Google le 10 mai. Chaque année, la marque se réserve quelques nouveautés absentes des premières préversions, histoire de surprendre à l’I/O.

Pour l’instant, les seules nouveautés de la bêta concernent l’accessibilité, la confidentialité et la synchronisation des données entre plusieurs appareils. Tant de secteurs que Google devrait mettre en avant sur scène.

Contrairement à Android 12 qui introduisait un nouveau design, Android 13 n’apportait presque rien. // Source : Numerama

Normalement disponible dans une nouvelle bêta quelques minutes après l’I/O, Android 14 arrivera ensuite en version finale cet été, au moins sur les smartphones Pixel.

Pixel Fold, Pixel 7a et Pixel Tablet : des nouveautés matérielles

À la Google I/O, il y a parfois du matériel. L’édition 2023 devrait être largement consacrée aux produits, puisqu’au moins trois nouveaux Pixel sont attendus :

Le Pixel Fold , premier smartphone pliant de Google inspiré du Samsung Galaxy Z Fold.

, premier smartphone pliant de Google inspiré du Samsung Galaxy Z Fold. Le Pixel 7a , le petit frère du Pixel 7, sur le secteur milieu de gamme.

, le petit frère du Pixel 7, sur le secteur milieu de gamme. La Pixel Tablet, déjà dévoilée il y a un an, qui est une tablette capable de se transformer en enceinte connectée.

Le Pixel Fold. // Source : Google

Si le Pixel 7a devrait être un produit assez classique, ce sont les deux autres Pixel qui nous intéressent. Le Fold est le premier essai de Google sur le secteur du très haut de gamme, tandis que la Tablet marque son grand retour comme concurrent d’Apple et de l’iPad.

Un premier aperçu du Pixel 8 ?

Si l’on se fie aux années précédentes, Google aime dévoiler en avance ses futures nouveautés, pour limiter les fuites. En toute logique, la présentation des Pixel 7a, Fold et Tablet pourrait être suivie d’un premier aperçu de la gamme Pixel 8, attendue à l’automne.

L’an passé, Google avait montré ses Pixel 7 Pro et Pixel 7 en mai, avant de les lancer en octobre. // Source : Louise Audry pour Numerama

D’autres surprises pourraient être au programme de la Google I/O 2023, qui s’annonce plus riche que les années précédentes (on pense à Google Maps, Google Chrome, Google Assistant ou à la réalité augmentée, que Google aime bien mentionner).

La conférence sera à suivre sur Numerama, qui vous proposera plusieurs articles et décryptages sur les annonces du Californien.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !