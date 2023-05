L’idée du jour est signée Amazon et Uber, qui misent sur la voix pour vous dire quand un livreur attend devant votre porte. Comme ça, plus besoin de surveiller son smartphone sur le canapé.

Dans le futur, pourra-t-on se faire livrer à manger sans bouger le petit doigt ? Le partenariat entre Amazon et Uber, qui entrera en vigueur le mois prochain aux États-Unis, est une première étape vers cette utopie très américaine.

L’idée d’Uber est la suivante : déléguer à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, le suivi de votre commande Uber Eats. Plus besoin de surveiller les notifications de son téléphone, l’assistant vocal vous avertira à voix haute ou en changeant de couleur quand le livreur sera devant votre porte.

Le paradis de la flemme

Prochainement, dans l’application Uber Eats, il sera possible de cocher une option « Ajouter à Alexa » (il faudra au préalable ajouter une « skill » Uber Eats à son compte Amazon). Quand ce service sera activé, vos enceintes Amazon Echo agiront en tant que majordomes. Elles vous diront à voix haute quand la commande évolue (le livreur va au restaurant, le livreur est en route…) et vous indiqueront quand sortir. Autre possibilité plus discrète, attendre que l’enceinte change de couleur et devienne jaune, ce qui veut dire qu’il y a du nouveau.

Sur les enceintes Amazon Echo avec un écran, la livraison sera affichée en permanence. // Source : Amazon

Pour éviter de rendre son service insupportable, Uber précise qu’il faudra l’activer manuellement à chaque nouvelle commande. Pour l’instant, il n’est pas encore possible de passer une commande entièrement à la voix.

Amazon rêve d’accéder à votre maison

Au-delà de l’aspect « pratique » de ce partenariat, il est intéressant de réfléchir aux autres alternatives similaires d’Amazon ces dernières années. Déjà partenaire de Deliveroo en France, ainsi que concurrent d’UberEats au niveau de la livraison de courses, Amazon évolue progressivement pour devenir une entreprise à laquelle ses clients font suffisamment confiance pour lui confier les clés de leur maison.

Enceintes Alexa, caméras de surveillance, serrure connectée, routeurs Wi-Fi, aspirateurs robots… Amazon, conscient que le plus simple pour s’assurer que les livraisons arrivent à la maison est d’aller directement chez le client, réunit petit à petit les cartes nécessaires pour être de plus en plus proche de ses utilisateurs. Son dernier interphone connecté met d’ailleurs en avant une option pour permettre aux livreurs de déverrouiller votre porte automatiquement, pour vous apporter un colis.

Le Ring Intercom se connecte à un interphone et peut ouvrir la porte à votre place. // Source : Numerama

Même si le partenariat entre Uber Eats et Amazon est sans doute pensé pour attirer des utilisateurs vers Alexa, il est tentant d’imaginer un monde où Amazon permettrait aux livreurs d’Uber de rentrer dans votre immeuble pour vous faire gagner encore plus de temps. Amazon et Uber ont tous les deux à y gagner, certains clients pourraient aussi apprécier un tel service.

