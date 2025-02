Lecture Zen Résumer l'article

Amazon a envoyé ce mercredi de mystérieuses invitations pour un événement ce 26 février à New-York. Rien d’officiel, mais tout porte à croire qu’elle présenterait un nouvel Alexa, fonctionnant avec la même technologie que ChatGPT, le LLM.

Tandis que Google Assistant a été remplacé par Gemini et que Siri a adopté ChatGPT, cela fait des années qu’Alexa n’a pas été vraiment améliorée. Dans le même temps, ChatGPT devient de plus en plus un vrai assistant vocal. Si Amazon veut continuer à vendre des enceintes et des écrans connectés, pas le choix : la marque doit revoir sa copie d’Alexa. C’est ce qu’elle s’apprêterait à dévoiler ce 26 février à New-York, au regard des invitations envoyées pour un événement lié à Alexa, comme le rapporte The Verge.

Alexa à la sauce ChatGPT ? C’est l’hypothèse la plus probable

Le graphisme de l’invitation évoque fortement Alexa, avec les couleurs. D’autant plus que l’événement est organisé par Panos Panay, chef de la division appareils et services d’Amazon. Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de nouvelles des appareils Alexa : à l’automne dernier, Amazon n’a pas organisé son traditionnel événement. Comme le rappelle The Verge, c’était « suite à des rumeurs selon lesquelles l’entreprise avait du mal à mettre en place son assistant Alexa, plus intelligent, en état de marche pour le lancement. »

Ce 26 février, Alexa devrait vivre le plus gros changement qu’elle ait jamais connu. Selon Reuters, qui dit avoir obtenu des informations de proches du dossier, « le service d’IA sera capable de répondre à plusieurs messages en séquence ». Alexa devrait aussi pouvoir prendre des décisions toute seule. Ce nouvel assistant devrait être capable de mémoriser nos préférences, pour nous recommander des musiques, des restaurants, etc. Il devrait aussi être possible de modifier sa commande avant qu’elle ne soit expédiée, uniquement à la voix.

L’agence de presse rapporte également que les dirigeants d’Amazon se mettent une limite au 14 février. Le jour de la Saint-Valentin, ils décideront s’il faut lancer cette nouvelle Alexa ou non. Pour éviter d’avoir trop d’ennuis avec les potentielles « hallucinations » d’Alexa, Amazon déploierait cette IA à quelques utilisateurs dans un premier temps. L’assistant vocal serait d’ailleurs compatible avec tous les appareils Alexa existants.

Pourquoi Amazon doit faire renaître Alexa

Cela fait depuis septembre 2023 qu’on sait qu’Amazon veut implanter un LLM dans Alexa : l’entreprise l’avait annoncé. Amazon semble prendre son temps, mais aussi faire face à des difficultés techniques au vu des rumeurs. Notamment la lenteur du système : Alexa ne répondrait pas assez vite pour entretenir des conversations fluides. Autre problématique : rendre ce nouvel assistant compatible avec les fonctions déjà existantes d’Alexa. L’assistant vocal permet d’accéder à des applications/services (SVoD, musique, information, etc.) et de contrôler des objets connectés. Pour y arriver, Amazon a pu compter sur son portefeuille : 8 milliards de dollars investis dans la start-up Anthropic, connue pour son chatbot Claude.

L’entreprise se retrouve quelque peu au pied du mur : elle vend plein d’objets connectés, comme les enceintes Echo, les écrans intelligents Echo ou encore les Fire TV (Stick, Cube, etc.). Au total, ce sont plus de 500 millions d’appareils qui sont sur le marché. Alors que Gemini s’intègre partout et que Siri devient enfin plus compétitif, Alexa est de moins en moins séduisante. Si Amazon veut continuer à vendre ses produits, pas le choix : il faut faire renaître son assistant vocal.

Abonnement ou pas d’abonnement ?

Dans un premier temps, l’entreprise avait déclaré qu’elle souhaitait proposer cette nouvelle version d’Alexa par abonnement. Face au mécontentement, Amazon n’en proposerait finalement pas, du moins au début, comme l’a rapporté Reuters. Avec 500 millions d’appareils potentiels, Amazon espère évidemment convertir ses millions de clients en abonnés à Alexa.

Comme le précise l’agence de presse, les analystes de la Bank of America estime qu’Amazon pourrait générer 600 millions de dollars par ans, « si 10% des utilisateurs actifs, qu’ils estiment à environ 100 millions d’appareils, paient 5 dollars par mois pour le service. » C’est d’autant plus important que jusqu’à maintenant, Alexa a surtout été un poste de dépense pour Amazon, bien plus qu’un poste de rentabilité.

À terme, l’abonnement pourrait être proposé à un tarif de 5 à 10 dollars par mois. Mais pour éviter de se fâcher avec les utilisateurs actuels, un « Classic Alexa » serait proposé gratuitement : c’est tout simplement la version actuelle de l’assistant vocal. Mais cette version ne recevrait plus d’améliorations par la suite.

