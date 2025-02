Lecture Zen Résumer l'article

Amazon a présenté Alexa+, son nouvel assistant boosté à l’IA à la ChatGPT. Un grand projet d’abord lancé aux États-Unis. Mais qu’est-ce qu’Alexa+ arrivera-t-il en France et à quel prix ?

Après des mois d’attente, c’est dans la journée du 26 février qu’Amazon a présenté en grande pompe à New York Alexa+, la nouvelle version de son assistant vocal : plus intelligent, vraiment connecté à Internet, capable d’interagir avec une multitude de services et d’applications.

Amazon veut se relancer dans la course à l’IA face à Google, Apple ou encore OpenAI. Pour ça, il va falloir lancer Alexa+ partout dans le monde, mais ce n’est pas pour tout de suite. En France, il faudrait attendre au moins quelques mois avant de le voir arriver.

Alexa+ lancé aux États-Unis, petit à petit et est inclus avec Amazon Prime

Amazon va lancer Alexa+ uniquement aux États-Unis : la nouvelle version de l’assistant vocal y sera déployée dans les prochaines semaines, puis dans les prochains mois. Seuls les propriétaires d’Echo Show 8, 10, 15 et 21 pourront y avoir accès. Amazon met en place une phase d’accès anticipé publique pour pouvoir contrôler tout ce que dit Alexa+. L’entreprise souhaite très probablement éviter que son IA raconte n’importe quoi, comme cela a pu être le cas avec Gemini, ChatGPT ou encore le nouveau Siri.

Panos Panays, responsable des produits et services chez Amazon, présentant Alexa+. // Source : Amazon

Ce nouvel assistant a un prix : 19,99 dollars par mois. Un tarif élevé, mais semblable à ce que proposent ChatGPT ou Gemini, bien que la proposition ne soit pas tout à fait la même (les deux autres chatbots se concentrent sur la productivité).

L’assistant arrivera en France, sans qu’on sache vraiment quand

On sait qu’Alexa+ arrivera en France : Amazon souhaite déployer cette nouvelle version dans tous les pays où Alexa est disponible aujourd’hui. Toutefois, aucun calendrier n’a été dévoilé par l’entreprise lors de sa conférence ce 26 février.

On peut penser que les pays de l’Union européenne découvriront les capacités de cette IA plus tard que les autres. En effet, entre le Digital Markets Act et l’AI Act, la législation est plus restrictive. Ainsi, en matière d’IA, les entreprises tech évitent d’y lancer leurs nouveautés trop tôt. Au vu du calendrier actuel d’Amazon, difficile d’envisager une arrivée chez nous avant 2026.

La nouvelle interface des Echo Show avec Alexa+ // Source : Amazon

Amazon pourrait proposer son Alexa+ entre 20 et 23 euros par mois en France, en considérant les taxes et habitudes de tarification d’Amazon. Bonne nouvelle cependant : tout laisse à penser qu’il sera inclus avec l’abonnement Amazon Prime. Ce dernier est proposé à 69,99 euros par an (soit 5,83 euros par mois), ou à 6,99 euros par mois. Un prix bien plus intéressant et qui surtout inclus la livraison Prime, Prime Video, Twitch Prime, etc.

