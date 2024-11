ECOVACS débute le Black Friday avant l’heure et affiche dès à présent ses meilleurs aspirateurs-robot avec de belles remises, pouvant atteindre 400 euros.

Le Black Friday se tiendra le 29 novembre prochain. Mais inutile d’attendre cette date pour faire de bonnes affaires. Le spécialiste des robots ménagers intelligents ECOVACS propose dès à présent de belles réductions sur une grande partie de son catalogue, dont ses derniers aspirateurs-robots lancés cet été.

Voici notre sélection des meilleures offres à saisir jusqu’au 2 décembre :

ECOVACS T30S Pro OMNI : un nettoyage plus efficace que jamais

Le marché des aspirateurs-robot est arrivé à maturité, mais ECOVACS prouve avec son T30S Pro qu’il est toujours possible d’innover. Ce modèle premium renferme en effet des avancées majeures, source d’un ménage encore plus autonome et efficace.

L’ECOVACS T30S Pro OMNI nettoie à 1 mm des murs // Source : ECOVACS

En effet, l’ECOVACS T30S Pro OMNI est capable de nettoyer le sol au plus près des murs et des meubles grâce à sa serpillère extensible et à son système TruEdge. Pour aller encore plus loin, la marque l’a doté d’une caméra infrarouge, d’une série de capteurs et de sa technologie AIVI 3D 2.0, sources d’une détection 3D précise des saletés et des obstacles. Dès que nécessaire, l’appareil relance automatiquement un triple nettoyage à haute puissance afin de garantir un sol propre et sain après chaque routine.

L’ECOVACS T30S Pro OMNI distingue meubles et objets en 3D // Source : ECOVACS

À l’approche d’un tapis, l’aspirateur enclenche la levée de la serpillère de 9 mm et renforce la puissance d’aspiration jusqu’à atteindre 11 000 Pa. De quoi déloger les poussières et les poils de chien les plus incrustés. Autre atout, ECOVACS l’a équipé d’une brosse ZeroTangle anti-enchevêtrement, en vue d’éviter l’emmêlement des cheveux autour du rouleau et de préserver la performance de l’appareil à travers le temps.

Enfin, sa station se charge de maintenir l’hygiène au cœur du robot à travers un vidage automatique du bac de saletés, un lavage des serpillères à l’eau chaude à 70°C puis un séchage à l’air chaud.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 2 décembre, cet aspirateur-robot suréquipé est disponible à seulement 699 euros au lieu de 1099 euros.

ECOVACS T30 Pro OMNI : du haut de gamme, mais à prix plus doux

Lancé en avril dernier à 999 euros et accessible jusqu’au 2 décembre au prix contenu de 699 euros, l’aspirateur-robot ECOVACS T30 Pro OMNI a tout d’un modèle premium, à commencer par son design. Exit les stations de charge rectilignes et place à une base compacte et arrondie, qui donne envie d’être exposée.

L’ECOVACS T30 Pro avec sa base design et raffinée // Source : ECOVACS

Élégante, celle-ci est aussi riche en fonctionnalités pratiques. Vidage et approvisionnement du robot en eau, lavage des serpillères à 70 °C, autonettoyage complet après chaque session pour éviter la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs : ECOVACS n’a rien omis.

Et ce n’est pas du côté du robot que le bât blesse. Tout comme l’ECOVACS T30S Pro OMNI, ce modèle aspire à une puissance de 11 000 Pa et profite d’une brosse anti-enchevêtrement ZeroTangle, ainsi que d’une double serpillère rotative, extensible et relevable automatiquement. En fonction des obstacles identifiés lors de son parcours par son capteur infrarouge, l’appareil modifie sa trajectoire, ajuste les paramètres de nettoyage et relève au besoin les serpillères.

ECOVACS X5 OMNI : le passe-partout des aspirateurs-robot

La force d’ECOVACS réside dans la variété de ses références. L’ECOVACS X5 OMNI se distingue par son étonnante puissance d’aspiration de 12 800 Pa, bien supérieure à la plupart des modèles les plus premium du marché.

La marque lui a aussi réservé une conception atypique, en forme de « D » et ultrafine, le robot mesurant seulement 9,5 cm d’épaisseur. Une qualité rare lui permettant de se faufiler sous des meubles bas et d’éviter que la poussière ne se cumule dans ces zones souvent oubliées.

Enfin un aspirateur-robot pensé pour se faufiler sous les meubles // Source : ECOVACS

Le reste de la fiche technique est tout aussi impressionnante. L’ECOVACS X5 OMNI partage d’ailleurs de multiples points communs avec le T30S Pro, comme ses capteurs 3D omnidirectionnels et sa caméra infrarouge 3D lui permettant de s’adapter en temps réel à son environnement.

Un appareil propre étant indispensable au maintien d’une maison saine, la base de l’ECOVACS X5 OMNI reprend les fonctionnalités importantes d’auto-nettoyage : vidage et remplissage automatique des bacs, nettoyage des serpillères à 70 °C suivi d’un séchage à l’air chaud.

Pour le Black Friday, cet aspirateur-robot officialisé en juin dernier profite d’une belle remise de 200 euros, ramenant son prix de 1099 à 899 euros.

