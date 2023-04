Le mois d’avril 2023 marque notamment l’arrivée du jeu d’horreur Ghostwire: Tokyo et de Minecraft Legends dans le Xbox Game Pass.

Dans un communiqué publié le 4 avril, Microsoft a officialisé la première fournée de jeux vidéo à paraître dans le Xbox Game Pass. Deux grosses nouveautés font partie de la sélection : Ghostwire: Tokyo, inédit sur les consoles Xbox, et Minecraft Legends, qui devrait ravir les fans de la saga de Mojang.

Comme toujours avec le Xbox Game Pass, d’autres titres seront officialisés plus tard dans le mois.

Le Xbox Game Pass est proposé à travers plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

Xbox Game Pass en avril 2023 // Source : Microsoft

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en avril 2023

4 avril : Loop Hero (Console & PC)

Le monde est plongé dans une boucle temporelle, et vous devez vous en remettre à un paquet de cartes mystiques pour battre la Liche.

6 avril : Iron Brigade (Cloud & Console)

Tim Schafer, créateur de jeux cultes (les Monkey Island, Day of the Tentacle), nous propose ici un mélange entre jeu de tir et tower defense. Connaissant le génie, il faut s’attendre à un ton loufoque.

12 avril : Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console & PC)

D’abord sorti sur PS5 et PC, Ghostwire: Tokyo arrive enfin sur les consoles Xbox. Il s’agit d’un jeu d’horreur se déroulant dans la capitale japonaise. L’ambiance est réussie, l’expérience un peu moins.

13 avril : NHL 23 (Console) — EA Play

La simulation officielle de hockey sur glace.

18 avril : Minecraft Legends (Cloud, Console & PC)

Un spin-off de la licence populaire Minecraft, où on doit repousser la corruption du Nether en combattant des piglins dans des batailles épiques.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 avril :

Life is Strange: True Colors (Cloud, Console & PC)

Moonglow Bay (Cloud, Console & PC)

Panzer Corps II (PC)

Rainbow Six Extraction (Cloud, Console & PC)

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Cloud, Console & PC)

The Long Dark (Cloud, Console & PC)

The Riftbreaker (Cloud, Console & PC)

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.