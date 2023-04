[Deal du jour] La Fnac propose une réduction sur le MacBook Air 2020, doté de la puissante puce M1. L’ordinateur portable de la firme de Cupertino est régulièrement en promotion, mais jamais bien longtemps. Moins de 1 000 euros, c’est toujours un excellent investissement pour un ordinateur endurant et performant.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M1 ?

Le MacBook Air M1 2020 est vendu au prix de 1 199 € sur le store officiel d’Apple. Plusieurs modèles avec différents coloris bénéficient actuellement d’une réduction sur La Fnac :

C’est quoi, le MacBook Air de 2020 ?

Le MacBook Air M1 est un ordinateur portable au design élégant et compact. Apple oblige, les finitions sont excellentes. Il possède les dimensions idéales de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg. Un laptop léger qui trouve aisément sa place dans l’un de ces sacs à dos pour ordinateurs portables. L’écran Rétina de 13,3 pouces offre une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. La luminosité est élevée et l’écran est doté d’un filtre anti-reflets qui permet l’usage du MacBook en extérieur. Même en plein soleil, la visibilité est bonne. Le soir ou en intérieur, le MacBook Air adapte la température des couleurs de l’écran grâce à la technologie True Tone. Selon la lumière ambiante, la visibilité est agréable et sans efforts pour les yeux.

Niveau performance, il est équipé d’un SSD de 256 Go, de 8 Go de RAM et de la puce maison M1 à 8 cœurs. Les tâches qui demandent le plus de ressources tournent sans problème et l’ordinateur d’Apple s’avère un excellent compagnon, autant pour les étudiantes et étudiants, que pour les actifs à la recherche d’une bonne machine puissante et fiable. Le MacBook Air M1 est un bon ordinateur portable qui vous tiendra sur la durée. Pour plus de puissance, le MacBook Pro avec puce M2, ou carrément le MacBook Pro 14 saura satisfaire tous les besoins. Tournez-vous vers notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023 pour vous aider dans votre choix.

Le clavier du MacBook Air 2020 est précis et silencieux // Source : Julien Cadot pour Numerama

Ce MacBook Air M1 est-il une bonne affaire à moins de 1 000 euros ?

Le MacBook Air M1 est l’un des meilleurs ordinateurs portables d’Apple. À moins de 1 000 €, c’est une très bonne affaire. Dans la pratique, le clavier Magic Keyboard offre une frappe précise. La course longue des touches permet en effet une frappe rapide et le clavier est globalement très agréable à utiliser. La disparition de la Touch Bar n’est pas vraiment un problème et Touch ID fonctionne parfaitement bien, et devient vite indispensable. Le système de refroidissement passif remplace les ventilateurs habituellement présents dans les ordinateurs portables. Le MacBook est ainsi parfaitement silencieux.

Pour autant, l’ordinateur d’Apple n’est pas exempt de défauts. La webcam intégrée n’offre qu’une résolution de 720p. Une qualité d’image suffisante, mais qui ne répond pas aux besoins d’aujourd’hui, surtout quand la concurrence propose bien mieux. Prévoyez l’achat d’une webcam externe, seulement si vous en avez régulièrement l’utilité. Les haut-parleurs délivrent un son correct, mais là aussi, des haut-parleurs externes feront un meilleur travail. Vous avez toujours la possibilité de brancher un casque via la prise casque 3,5 mm. Enfin, l’autonomie du MacBook Air M1 est comprise entre 10 h et 15 h d’utilisation. Dans le cas d’un usage intensif toutefois, comptez un peu moins de 8 h, de quoi tenir quand même une bonne journée de cours ou de travail.

