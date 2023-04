[Deal du jour] Le FireCuda 530 est un SSD parfaitement adapté à la console de Sony. Il est idéal pour ajouter du stockage à votre PlayStation 5 et booster ses téléchargements et temps de chargement. Le modèle 1 To est en ce moment en promotion sur Amazon.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne de Seagate ?

Amazon propose une réduction sur le SSD interne FireCuda 530 de la marque Seagate. Le modèle 1 To, habituellement vendu autour de 120 €, est en ce moment proposé au prix de 99,99 €. Un modèle 1 To avec dissipateur de chaleur, vendu en temps normal au prix de 150 €, est lui aussi proposé en réduction au prix de 136,99 €.

C’est quoi ce SSD de Seagate ?

Le SSD FireCuda 530 de Seagate est compatible avec votre ordinateur ou votre PS5. Son interface PCIe 4.0 NVMe offre des vitesses de transfert suffisantes pour la console de Sony. Les débits promis sont, en effet, de 7 300 Mo/s en lecture, et jusqu’à 6 900 Mo/s en écriture. La vitesse des transferts et des téléchargements des jeux sera optimisée, y compris avec les fichiers volumineux. Les temps de chargements des jeux seront, eux aussi, considérablement réduits sur console et sur PC. En plus des performances légèrement augmentées, le FireCuda 530 apporte 1 To de stockage supplémentaire bienvenu. Et si ça ne suffit pas, le modèle 2 To avec dissipateur de chaleur est au prix de 229,99 €.

1 To de stockage permet d’installer une bonne vingtaine de jeux dans votre console. Bien sûr, les jeux triple A qui prennent beaucoup de place rempliront vite votre SSD. Mais en doublant la capacité de la console, vous avez de quoi voir venir. Sachez que le dissipateur thermique est quasi essentiel afin d’éviter toute surchauffe. Le Dissipateur Thermique Sabrent, compatible avec le SSD de Seagate, est actuellement au prix de 29,06 €.

Ce SSD Interne est-il une bonne affaire ?

À moins de 100 €, le FireCuda 530 est une excellente affaire. Sur PC, il améliorera sensiblement les performances, démarrages et transferts de fichiers. Les joueuses et les joueurs profiteront de jeux plus fluides et un brin plus beaux.

Pour la PS5, assurez-vous d’avoir bien la dernière version à jour du firmware avant d’installer le SSD. Pour l’installation, sachez que la manipulation n’est pas complexe en soi, mais nécessite de prendre des précautions. Notre article dédié vous expliquera la manœuvre pas à pas.

