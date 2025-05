Lecture Zen Résumer l'article

Au Computex de Taïwan, Synology présente la nouvelle version de sa solution de « cloud privé » : le BeeStation Plus. Un produit très polyvalent qui se distingue des NAS par sa simplicité d’utilisation : n’importe qui peut le mettre en place.

« Créez votre propre cloud en quelques minutes » : voilà la promesse de Synology avec son BeeStation Plus, un produit lancé au Computex 2025 et commercialisé au tarif de 443,94 euros en France.

Avec le BeeStation Plus, que Numerama a pu essayer à Taïwan, la marque invente le NAS pour les nuls. Cette version plus performante du premier BeeStation s’adresse aux personnes qui désirent beaucoup de stockage et qui souhaitent y accéder en local et à distance. Le BeeStation Plus intègre 8 To d’espace et plusieurs applications conçues pour remplacer Google Photos, Google Drive ou les applications de vos caméras de surveillance sans partager ses données à un tiers.

Photos, données, sauvegardes, Plex… Une solution polyvalente et simple à configurer

La cible de Synology semble évidente après quelques minutes d’utilisation : l’entreprise veut séduire les utilisateurs de la suite Google. Sa suite « Bee » réplique parfaitement l’interface de Google Drive, Google Docs ou Google Photos, sauf que les données sont stockées physiquement dans la machine. On peut les consulter depuis un site web ou depuis une application.

L’interface de BeePhotos rappelle celle de Google Photos. // Source : Numerama

Pourquoi choisir un BeeStation Plus plutôt qu’un NAS ? Synology explique s’adresser à un public plus débutant, qui n’a pas envie de s’embêter avec des configurations manuelles et des boîtiers personnalisables. Le BeeStation Plus est une solution tout-en-un avec un processeur Intel, 4 Go de RAM, 8 To de stockage préinstallé, des ports USB à l’arrière et une interface très simple à comprendre.

Seul défaut : il est impossible de le configurer en Wi-Fi. Pour améliorer la fiabilité de la connexion, Synology limite le BeeStation Plus à la connectivité Ethernet 1G. Il faudra donc trouver une prise à côté de sa box Internet (ou recourir à un répéteur Wi-Fi ou CPL). Quand on se connecte à l’application ou au site à distance, on accède directement à ses disques durs à distance.

Pour connecter le BeeStation Plus, l’Ethernet est obligatoire. // Source : Numerama

Parmi les usages rendus possibles avec un BeeStation Plus :

La sauvegarde automatique de ses photos et vidéos, pour les retrouver sur tous ses appareils.

La sauvegarde automatique de son ordinateur, pour ne pas être embêté en cas de panne.

Un service équivalent à Google Drive, OneDrive ou Dropbox pour trier ses données, accessible sur tous ses appareils. On peut d’ailleurs connecter des services tiers pour faciliter les transferts.

De la recherche IA pour retrouver des données en les décrivant, notamment dans les photos.

La gestion des caméras de surveillance en local, pour ne pas dépendre d’un serveur situé à l’étranger.

L’intégration native de Plex Media Server, pour que tous ses films/séries soient accessibles depuis l’application Plex.

BeeFiles et Plex : 100 % gérés par le BeeStation Plus. // Source : Numerama

L’intégration de Plex, qui était absente du premier modèle, est une des grandes forces du produit. Le BeeStation Plus est sans doute une des meilleures solutions de créer sa propre base de données de vidéos accessibles depuis n’importe quel appareil.

Un vrai remplaçant de Google Photos ?

Si le BeeStation Plus devrait séduire les personnes qui ne souhaitent pas faire confiance à de grands groupes web comme Microsoft et Google. L’absence d’abonnement est aussi une bonne chose : 8 To de données coûtent cher dans le cloud.

Seul inconvénient : en cas de cambriolage ou de panne, les données ne sont pas protégées. Il est possible de sauvegarder son BeeStation localement (en branchant un disque dur) ou dans le cloud (en connectant un abonnement Synology), mais il s’agit évidemment de contraintes pour les utilisateurs. Sur cet aspect, la simplicité d’un Google Photos ou d’un Apple Photos reste supérieure.

