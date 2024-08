Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le temps passe et, à force, on accumule toutes sortes de fichiers sur son PC ou de jeux sur PS5. Pour pallier cela, un SSD est souvent de bon augure. En ce moment, une bonne référence de MSI se retrouve au même prix que la version 500 Go.

C’est quoi, cette promotion sur ce SSD 1 To de MSI ?

Le SSD interne de 1 To Spatium M450 de MSI est normalement vendu autour de 75 €. Il est proposé en ce moment au prix de 49,95 € sur Amazon – soit le même prix que la version 500 Go.

Consultez notre guide des meilleurs SSD pour votre PlayStation 5, pour avec les références d’autres marques.

C’est quoi, ce SSD Spatium de MSI ?

Le Spatium M450 de MSI est un SSD compact au format M.2 2280, parfait pour être installé dans un ordinateur de bureau ou même une PS5. Avec des vitesses de 3 600 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture, ce SSD est optimisé pour l’interface PCIe Gen4. Il garantit des temps de chargement et des transferts de données rapides. Une fois branché sur votre machine, il peut donner un véritable coup de boost à votre PC si vous installez Windows et vos applications dessus.

Il est également compatible avec la PlayStation 5, à condition de lui ajouter un dissipateur thermique pour éviter les risques de surchauffe. Une fois équipé, le modèle de 1 To vous permet d’installer et de stocker une multitude de jeux triple AAA sans surcharger la console. Vous pouvez, par exemple, jouer au dernier Black Myth : Wukong qui nécessite tout de même 130 Go.

Si vous utilisez ce disque sur PS5, pensez à installer la dernière mise à jour du firmware avant l’installation du SSD. Pour le dissipateur thermique, on vous conseille cette référence qui permet de l’utiliser sans surchauffe sur la dernière console de Sony.

À ce prix, ce SSD de 1 To est-il une bonne affaire ?

En rapport coût et stockage, l’offre sur ce SSD est une bonne affaire pour redonner une certaine jeunesse à votre PC ou encore profiter d’une bonne bibliothèque de jeux sur votre console Sony. Vous bénéficiez ici de 1 To pour le même prix que la version 500 Go.

