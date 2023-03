L’abonnement Twitter Blue, toujours proposé entre 9,60 et 11 euros par mois en France, sera bientôt le seul moyen d’être certifié sur Twitter (en plus de la certification entreprise). Ce changement pourrait provoquer un chaos sur le réseau social, sur lequel il sera impossible de distinguer un vrai compte d’un faux compte.

Doit-on croire Elon Musk quand il annonce qu’il va retirer le badge bleu de tous les comptes qui ne payent pas le 1er avril ? La date peut créer des doutes (le « troll-in-chief » est sans le moindre doute un adepte des poissons d’avril), mais c’est surtout le comportement d’Elon Musk qui interroge. L’entrepreneur a plusieurs fois menacé de faire la même chose ces derniers mois et, depuis son arrivée chez Twitter fin 2022, fait régulièrement des promesses datées qui n’arrivent jamais.

Pourtant, à en croire des tweets publiés par Elon Musk et par les comptes officiels de Twitter le 23 mars, les comptes certifiés avant le lancement de l’abonnement Twitter Blue perdront bien leur badge bleu le 1er avril, puisqu’Elon Musk souhaite effectuer un changement d’algorithme pour que seuls les comptes payants soient bien mis en avant sur la plateforme. Si cela arrive vraiment, le débat public pourrait complètement changer dans quelques jours.

Qui va perdre sa certification ?

Si Elon Musk dit vrai, les comptes encore certifiés le 1er avril seront :

Les comptes gouvernementaux, avec un badge gris.

Les comptes des marques éligibles, puisque toutes n’ont pas encore réussi à être certifiées, avec un badge doré.

Les comptes des abonnés payants à Twitter Blue (9,60-11 euros par mois en France, Twitter triche sur la TVA), avec un badge bleu.

Les comptes certifiés par une entreprise (1 000 dollars par mois + 50 dollars par compte), comme dans le cas d’une équipe de foot qui voudrait certifier ses joueurs.

Pour être certifié, il faudra bientôt payer (et attendre 7 jours). // Source : Capture Numerama

Toutes les personnes certifiées gratuitement à l’aide de leurs papiers d’identité, parce que leur activité est publique et qu’il était important de pouvoir les authentifier sur Twitter, devraient perdre brusquement leur badge bleu le 1er avril. Elon Musk dit considérer l’ancien système injuste et part du fait que « on a ce que pour quoi on paye ». Pour lui, un journaliste qui veut le badge bleu et qui veut bien remonter dans les réponses doit impérativement le payer tous les mois. Sinon, il doit retomber dans l’anonymat.

Bientôt un chaos total sur Twitter ?

L’impossibilité de distinguer facilement un vrai compte certifié d’un compte Twitter Blue pose déjà problème depuis plusieurs semaines, alors que plusieurs comptes polémiques, comme des complotistes, ont acheté massivement des badges bleus pour propager de la désinformation. Demain, s’il n’y a plus que les comptes Twitter Blue avec un badge bleu, Twitter pourrait être un réseau social encore plus étrange.

Dans le cas des personnalités publiques, comme une célébrité, on se demande comment Twitter va faire pour la rassurer et lui donner envie d’utiliser une plateforme qui la fait passer pour un compte banal si elle ne paye pas, alors que n’importe quel usurpateur pourrait se faire passer pour elle facilement. Dans le cas de l’exemple du football cité plus haut, doit-on vraiment imaginer que tous les clubs payeront des milliers de dollars chaque mois à Twitter juste pour certifier leurs joueurs, sans aucun autre avantage ? Ce modèle économique est étrange et place l’argent avant la sécurité.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est certifié avec l’ancien système. En l’état, cela veut dire qu’il perdra son badge le 1er avril. // Source : Numerama

Que se passera-t-il vraiment le 1er avril ? Dans le meilleur des cas, on peut espérer une blague d’Elon Musk. Sinon, il faut espérer qu’un autre système soit mis en place pour authentifier une personnalité publique, par exemple avec un sous-titre sur son profil. Mais Elon Musk a prouvé qu’il était difficilement prévisible.

