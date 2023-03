Apple ne s’est pas lancé officiellement sur le marché des smartphones pliants. Un brevet de l’entreprise permet toutefois de découvrir une idée étonnante, qui préserverait un potentiel iPhone pliant d’une chute.

Introduits en 2019 sur le marché des smartphones, les modèles pliants ne se sont pas encore glissés dans toutes les poches. Pour les fabricants, l’une des principales difficultés dans la conception de ces téléphones est sans doute la robustesse. Même si l’on en prend grand soin, un smartphone tombera forcément un jour. Bien qu’Apple n’ait pas encore officiellement présenté un iPhone pliant, la solidité de tels appareils semble également le préoccuper, à en juger par un brevet déposé par la marque. Le document a été repéré le 18 mars 2023 par TechRadar.

L’idée d’Apple, d’après ce brevet, est étonnante : le téléphone serait capable de se fermer automatiquement pour le protéger de la maladresse de son ou sa propriétaire. Le brevet peut être consulté sur le site du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO). Le titre du document pourrait être traduit en « Dispositif d’affichage autorétractable et techniques de protection d’écran par détection de chute », comme le relèvent nos confrères de Frandroid.

Un capteur pour plier l’iPhone pendant sa chute

Derrière ce titre compliqué, que se cache-t-il ? Concrètement, le téléphone serait équipé d’un capteur, une sorte d’accéléromètre (capable de mesurer l’accélération du mouvement). C’est ce composant qui serait en mesure de détecter si l’iPhone pliant serait en train de chuter. Un « mécanisme de verrouillage » serait alors enclenché afin de plier rapidement le téléphone.

Qu’en serait-il si l’iPhone est déjà trop proche du sol (ou d’une autre surface) tandis que le mécanisme s’enclenche ? Le téléphone aurait-il le temps de se plier complètement ? Probablement pas. Mais, « même le fait de plier l’écran à un angle inférieur à 180 degrés peut offrir une certaine protection », selon le brevet, car cela éviterait que l’écran soit heurté — seuls les bords du mobile le seraient.

Le brevet mentionne aussi la jonction entre les deux morceaux du téléphone pliant : au lieu de contenir une charnière, l’appareil pourrait posséder deux écrans distincts se connectant l’un à l’autre lorsque le smartphone est ouvert. Les deux écrans ne seraient plus solidaires une fois l’iPhone plié, ce qui le rendrait le tout plus robuste.

Pour aller plus loin Oppo contre Samsung : le match des smartphones pliants

Tout cela est à considérer avec beaucoup de précautions : le dépôt d’un brevet par une marque ne signifie pas forcément que la technologie sera mise en œuvre dans ses futurs produits. Rappelons aussi que les rumeurs laissent plutôt présager que le premier appareil pliant d’Apple pourrait être un iPad, lancé en 2024, et non un iPhone.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !