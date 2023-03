[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur le MacBook Air de 2020, doté de la puce M1. Malgré la sortie récente du nouveau MacBook Pro, avec les puces M2 pro et M2 Max, l’ordinateur portable de la firme de Cupertino est toujours endurant et performant. À moins de 950 euros, c’est définitivement une valeur sûre.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M1 ?

Le MacBook Air M1 2020 est vendu sur le store officiel d’Apple à 1 199 €. Il est proposé en ce moment sur Amazon au prix de 949 €.

C’est quoi, le MacBook Air ?

Le MacBook Air M1 est un ordinateur portable, très portable. Ses dimensions de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm et son poids de 1,29 kg en font une machine légère et facile à glisser dans l’un de ces sacs à dos pour ordinateurs portables. En dehors de son design compact et de ses excellentes finitions, il est doté d’un écran Rétina de 13,3 pouces, qui offre une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Avec les beaux jours qui arrivent, étudier dehors va redevenir une habitude. La luminosité élevée de l’écran s’accompagne d’un filtre anti-reflets qui permet l’usage du MacBook en extérieur. Le soir ou en intérieur, la technologie True Tone adapte la température des couleurs en fonction de la lumière ambiante permettant une consultation agréable sans efforts pour vos yeux.

En pratique, le clavier Magic Keyboard possède une frappe précise et rapide. La course longue des touches autorise une frappe confortable. En amphi ou dans un bureau, l’ordinateur d’Apple ne se fera pas trop remarquer. La frappe du clavier est, en effet, silencieuse et les ventilateurs sont relativement discrets, puisqu’il n’y en a pas. À la place, un système de refroidissement passif fait office de dissipateur de chaleur. Malheureusement, Apple propose le minimum syndical avec sa webcam intégrée, qui n’offre qu’une résolution de 720p. La qualité d’image est toutefois suffisante, mais une webcam externe ne sera pas de trop.

Le Macbook Air M1 ne fait que 41 mm d’épaisseur // Source : Apple

Ce MacBook Air M1 est-il une bonne affaire à moins de 950 euros ?

Le MacBook Air M1 reste à ce jour, l’un des meilleurs ordinateurs portables sur le marché. À moins de 950 € c’est une excellente affaire. Il est équipé d’un SSD de 256 Go et de 8 Go de RAM. Sa puce M1 à 8 cœurs est performante, même avec les tâches qui demandent le plus de ressources. Si vous souhaitez investir dans un bon ordinateur portable qui vous tiendra sur la durée, le MacBook Air M1 est adapté. Il convient aussi pour des tâches plus demandeuses en ressources, comme du montage vidéo ou de la retouche photo, même si les plus exigeants préféreront sûrement se tourner vers un MacBook Pro avec puce M2, voir carrément un MacBook Pro 14. Pour cibler vos besoins, tournez-vous vers notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023.

Niveau son, les haut-parleurs sont corrects, mais ne remplacent pas des haut-parleurs externes. Vous avez bien sûr la possibilité de brancher un casque via la prise casque 3,5 mm. Enfin, l’autonomie du MacBook Air M1 est comprise entre 10 h et 15 h d’utilisation.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test du MacBook Air M1 (2020)

👉 Découvrez toutes les nouveautés des MacBook Pro d’Apple

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.