[Deal du Jour] La marque Nyxi commercialise une paire de Joy-Con pour Nintendo Switch qui reprend le design culte de la manette Nintendo Gamecube. Si vous êtes nostalgique de l’ancienne console de Nintendo et de sa manette violette aux courbes arrondies, alors ces Joy-Con vous plongeront dans le passé. De plus, les sticks sont garantis sans drift. Un code promo de -10 % permet en ce moment de les avoir à moins de 60 €.

C’est quoi, cette promo sur la manette sans fil Nyxi Wizard ?

Commercialisée pour son lancement au prix de 66,34 €, la manette Nyxi Wizard pour Nintendo Switch revient à 59,70 € sur le site officiel de la marque, grâce au code promo GAMECUBE4EVER.

C’est quoi, cette manette pour Switch qui rappelle celle de la Gamecube ?

Asereje, le tube de l’été 2002 de Las Ketchup, résonne en fond sonore, peut-être malgré vous, tandis que vous insérez le disque optique de Luigi’s Mansion dans votre Gamecube. Vos premiers pas avec la manette sont fébriles, mais les sensations de jeu y sont. Restée dans toutes les mémoires, cette manette violette à la forme atypique a été dessinée par Shigeru Miyamoto himself. Elle est ressuscitée aujourd’hui par Nixy, qui propose une déclinaison pour la Nintendo Switch. Le design de la Wizard reprend celui de l’ancienne manette Gamecube, ainsi que la couleur tant décriée à l’époque. Les sticks blancs et jaunes sont présents, et l’emplacement des touches scrupuleusement respecté. En dehors des boutons propres à la Switch, de deux touches remappables sous la coque, et d’un rétroéclairage bienvenu, la manette est identique à la mouture de 2002.

Forcement plus imposants, ces Joy-Con se sentiront un peu plus une fois en main. Malheureusement, une petite impression de fragilité se faire sentir, notamment à cause de leur poids, plus léger que des Joy-Con classiques, malgré leur plus gros gabarit. Toutefois, les excellentes finitions laissent à penser que la manette de Nyxi est plus robuste qu’elle en a l’air.

La Nixy Wizard fonctionne comme des Joy-Con normaux Source : Nixy

Est-ce que cette manette Nyxi est une bonne affaire à moins 10 % ?

Nostalgique de l’ancienne console de Nintendo, ou à la recherche d’une paire de Joy-Con qui ne driftent pas, c’est une bonne affaire à -10 %. Comme avec des Joy-Con classiques, la manette Nyxi Wizard peut se brancher sur la Switch ou s’utiliser séparément, avec un Joy-Con droit et un gauche. Vous pouvez aussi l’utiliser comme une manette traditionnelle, à l’instar de la manette pro, grâce à la pièce qui réunit les deux Joy-Con. Les deux joysticks sont garantis sans drift, ces actions indésirées de la part des sticks droit et gauche. Les joysticks Hall Effect utilisent des aimants et un conducteur électrique afin d’empêcher les composants de se toucher. Ils fonctionnent ainsi sans frottement, mais seront malgré tout moins précis que les sticks analogiques classiques.

Vous pourrez par ailleurs changer les anneaux des sticks, avec le choix entre un anneau rond ou un octogonal. Le premier met l’accent sur la précision, tandis que le second améliore la vitesse de vos mouvements. La Nixy Wizard promet 8 h d’autonomie environ, et se recharge en un peu plus de 2 h. Vous pourrez la connecter en filaire si besoin.

