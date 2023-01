[Deal du Jour] Pour augmenter le stockage et les performances de vos consoles, les disques durs internes, externes et les cartes microSD sont d’excellentes solutions. Voici trois produits qui conviendront parfaitement pour augmenter la capacité de stockage de la PS5, de la Xbox Series et de la Switch.

C’est quoi, la promotion sur ces solutions de stockage pour les consoles ?

Le SSD P5 Plus de Crucial pour la PS5

Amazon propose une réduction sur le SSD P5 Plus de 1 To de la marque Crucial, pour la PlayStation 5. Il est habituellement vendu autour de 115 € et est actuellement proposé au prix de 104,68 €.

Les cartes microSD SanDisk pour la Switch

Les cartes microSD SanDisk pour Nintendo Switch existent en plusieurs modèles, de 64 Go à 512 Go de stockage. Le modèle 256 Go, habituellement vendus autour de 40 €, est en ce moment au prix de 25,66 € sur Rakuten.

Le SSD externe 2 To de Seagate pour la Xbox

Quant au SSD externe de 2 To de la marque Seagate conçue pour la Xbox Series X, mais aussi pour la Xbox Series S, il se trouve habituellement autour de 110 € et est ici proposé au prix de 94,99 €.

C’est quoi, ce SSD interne compatible PS5 ?

Le Crucial P5 Plus est un SSD qui se destine aussi bien aux PC qu’à votre PS5. Dans le cas de cette dernière, le SSD permet de lancer des jeux gourmands en ressources avec efficacité et fluidité. Un SSD de type NVMe est la solution pour rajouter du stockage sur la console de Sony, mais pensez tout de même à prendre en plus un dissipateur de chaleur, essentiel pour éviter la surchauffe.

SSD P5 Plus 1 To de Crucial // Source : Crucial

Il dispose de vitesses de lecture séquentielle qui peuvent atteindre 6 600 Mo/s. L’interface utilisée est en PCIe 4.0, pour des démarrages, temps de chargement, téléchargements et transferts de fichiers accélérés. Pour la console de Sony, pensez bien à installer la dernière version à jour du firmware avant de stocker les titres incontournables de la dernière PlayStation.

👉 N’hésitez pas à consulter notre tuto pour augmenter l’espace de stockage de votre PS5.

C’est quoi, cette carte microSD SanDisk pour la Switch ?

La microSD SanDisk de 256 Go est une carte mémoire performante qui atteint facilement 100 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. Le modèle 256 Go vous permet de stocker les jeux que vous avez téléchargés, vos sauvegardes, vos captures d’écran et vos enregistrements vidéos.

Le modèle 256 Go aborde l’étoile de Mario // Source : Nintendo

La SanDisk est une carte polyvalente qui convient de plus à de nombreux appareils pour un usage classique. Pour stocker les meilleurs titres Switch, les microSD Nintendo abordent en plus de jolis visuels.

C’est quoi, cette carte d’extension de Seagate pour augmenter le stockage de la Xbox ?

La carte d’extension Seagate de 2 To est une solution de stockage SSD pour Xbox Series X et Series S. Elle est aussi réactive que le SSD interne de la console, avec toutefois, un temps de chargement un peu plus long de quelques secondes. C’est surtout une excellente solution pour augmenter le stockage de la console de Microsoft et jouer aux meilleurs jeux disponibles sur Xbox en 2023.

Par sa taille, cette carte d’extension Seagate ressemble plus à une carte SD qu’à un disque SSD traditionnel. Contrairement au SSD interne pour la PS5, qui demande de démonter la console pour être installé, la carte d’extension Seagate est facile à installer puisqu’il suffit de l’insérer dans le port « Storage Expansion » prévu à cet effet.

La Seagate Expansion Card pour Xbox Series X|S SSD // Source : Microsoft

