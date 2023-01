Apple va prochainement augmenter le coût de remplacement d’une batterie d’iPhone. On parle de 24 € de majoration, à partir du 1er mars 2023.

L’inflation touche aussi le service après-vente d’Apple. Sur la page officielle « Service après-vente et réparation de l’iPhone », on découvre une petite note indiquant que le coût de remplacement d’une batterie va bientôt connaître une hausse (hors garantie et contrat AppleCare+). La firme de Cupertino va augmenter les tarifs de 24 €.

Cette majoration, qui sera effective à compter du 1er mars 2023, concerne « tous les modèles d’iPhone antérieurs à l’iPhone 14 » (le dernier modèle sorti). Aujourd’hui, remplacer la batterie de son iPhone coûte entre 55 et 75 €. Dans quelques semaines, il faudra payer 79 € au minimum. Si vous comptiez offrir une seconde jeunesse à votre smartphone, faites-le le plus vite possible.

Sur un iPhone, changer la batterie peut donner un coup de boost aux performances // Source : iFixit

Quand remplacer la batterie de son iPhone ?

Remplacer la batterie de son iPhone peut s’avérer pertinent pour lui offrir quelques années d’utilisation supplémentaires, Apple repoussant toujours plus loin la compatibilité de ses mises à jour logicielles. Payer moins de 100 € reviendra toujours moins cher qu’acquérir un modèle flambant neuf à plusieurs centaines d’euros.

On rappelle qu’il est préconisé de remplacer sa batterie quand elle n’a plus que 80 % de sa capacité (la capacité baisse à chaque cycle complet).

On peut vérifier son état directement dans les paramètres de l’iPhone : Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge.

Voici l’évolution des tarifs pour le remplacement d’une batterie d’un iPhone :

Gamme Avant le 1er mars Dès le 1er mars iPhone 14 119 € 119 € iPhone X, XS, XR

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

75 €

99 € iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6, 6s

iPhone 7

iPhone 8



55 €



79 €

Le prix est unique, qu’importe le modèle d’une même gamme : par exemple, remplacer la batterie coûte le même prix pour un iPhone 13 mini que pour un iPhone 13 Pro Max (malgré des capacités différentes).

Comme repéré par MacRumors dans un article publié le 2 janvier, Apple s’apprête aussi à augmenter le coût de remplacement d’une batterie pour d’autres appareils de son catalogue (toujours à compter du 1er mars) :

MacBook Air : +36 € ;

MacBook Pro : +60 € ;

iPad : +40 €.

Bref, n’attendez pas pour remplacer la batterie d’un vieil appareil Apple pouvant encore rendre quelques services.