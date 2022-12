[Deal du jour] Si vous souhaitez changer votre téléviseur pour un modèle plus récent, The Frame de Samsung est en promotion. Ce téléviseur QLED 4K, qui ne ressemble pas à un téléviseur, trouvera sa place facilement dans votre salon, grâce à son design vraiment atypique.

C’est quoi, la promotion sur ce TV de Samsung ?

Carrefour propose une réduction sur le téléviseur QLED The Frame, modèle 50 pouces de 2021. Habituellement trouvable autour de 1 000 €, il est ici proposé au prix de 699,90 €.

C’est quoi exactement, The Frame ?

Ce téléviseur QLED, d’une diagonale de 127 cm, est un modèle de 2021 de la fameuse gamme The Frame de Samsung. Pour celles et ceux qui peinent à harmoniser leur téléviseur avec leur intérieur, Samsung propose cette série, pensée pour être un véritable trompe-l’œil. Le design épuré de The Frame, avec son cadre autour de l’écran, conviendra aux amateurs d’art ou simplement aux personnes allergiques aux écrans traditionnels et qui souhaitent embellir leur salon. Le QE55LS03A tient sa promesse et propose la technologie des téléviseurs Samsung avec l’esthétique d’une œuvre d’art.

The Frame ne remplace pas une bonne visite au musée, mais affiche joliment des peintures // Source : Samsung

Le modèle 50 pouces, ici en promotion, est à la fois élégant et performant. Il est doté d’une dalle QLED qui offre une qualité d’image réaliste, grâce à la 4K Ultra HD. Ce téléviseur est aussi compatible HDR10+, mais malheureusement toujours pas de Dolby Vision à l’horizon. Le Quantum Processeur 4K assure l’optimisation des contenus visionnés, et peut diffuser du contenu 1080p avec une définition 4K grâce à la technologie d’Upscaling 4K. Quelques petits soucis de contraste peuvent parfois être présents. Un tour dans les réglages afin d’étalonner l’image à votre convenance devrait régler la grande majorité des problèmes. La partie audio profite de la Fonction Adaptive Sound, qui optimise le son en fonction de la scène. Une sortie audio numérique optique vous permet toutefois d’y connecter une installation sonore pour un meilleur son.

Ce téléviseur The Frame est-il une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 700 € c’est une très bonne affaire. Les joueurs et joueuses sont pris en compte par la marque coréenne qui rend son téléviseur compatible HDMI 2.1. The Frame gère la 4K à 120 Hz avec un taux de rafraîchissement variable. Jouer sur les consoles nouvelles génération ne pose donc aucun souci. Le système d’exploitation maison de Samsung accompagne The Frame. Tizen se charge donc de faire tourner votre téléviseur et est compatible avec Google Assistant et Alexa afin de le contrôler à la voix. Les applications classiques comme Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ sont présentes, et l’ensemble tourne très bien.

Enfin, The Frame peut aussi afficher une œuvre d’art lorsqu’il sera en veille. Le rendu est incroyable et l’illusion fonctionne. Malheureusement, même si certaines œuvres sont disponibles gratuitement, il vous faudra souscrire à un abonnement pour profiter de toutes les peintures présentes sur l’Art Store de Samsung.

