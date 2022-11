Disney a dévoilé les films et séries qui garniront sa plateforme de SVOD en décembre. Joyeux Noël !

L’année 2022 se termine… déjà. Et alors qu’on commence à dresser les sapins et à préparer les cadeaux de Noël, Disney cherche à nous scotcher sur notre canapé avec sa sélection de films et séries à paraître.

En décembre, il y aura bien évidemment quelques programmes de Noël, sachant que Disney+ mise sur plusieurs contenus originaux pour nous convaincre. La veille du réveillon, on pourra dévorer Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker // Source : Disney

Les séries qui arrivent en décembre 2022 sur Disney+ France

13 décembre : Bienvenue à Wrexham

Que se passe-t-il quand deux acteurs, Rob McElhenney et Ryan Reynolds, rachètent un club de foot sans aucune expérience ?

14 décembre : Trésors perdus : le secret de Moctezuma

Un spin-off de la saga Benjamin Gates avec Nicolas Cage, mais sans Nicolas Cage du coup. On y suit Jess Morales, amenée à retrouver un trésor panaméricain qu’on pensait perdu à jamais.

14 décembre : The Patient

Un psychothérapeute (Steve Carell) est retenu en otage par un patient qui s’avère être un tueur en série. Pour s’en sortir, il va devoir calmer ses pulsions meurtrières.

14 décembre : The Hardy Boys, saisons 1 & 2

Deux frères s’intéressent à une affaire sordide, qu’eux seuls peuvent élucider.

21 décembre : American Dad!, saison 18

Oui, il y a bien 18 saisons d’American Dad.

28 décembre : The Deep End, saison 1

« Une plongée saisissante et provocante dans l’univers de l’un des gourous spirituels les plus controversés du moment et de ses fidèles adeptes. » Joyeux Noël !

Les films qui arrivent en décembre 2022 sur Disney+ France

2 décembre : Spider-Man

Le tout premier film mettant en scène Spider-Man reste, 20 ans plus tard, l’une des meilleures adaptations jamais réalisées.

2 décembre : Spider-Man 3

Le troisième volet de la première trilogie Spider-Man est loin d’être le meilleur. Par exemple, on ne s’est toujours pas remis du Venom raté.

9 décembre : La nuit au Musée : Le retour de Kahmunrah

Un film d’animation situé dans l’univers des comédies La nuit au Musée.

23 décembre : Star Wars : L’Ascension de Skywalker

Le neuvième épisode canonique de la saga culte, qui clôture le chapitre consacré à la famille Skywalker.

28 décembre : Encanto en live

Le dessin animé Encanto devient un concert ambitieux.

