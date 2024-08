Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Samsung propose de nombreux téléviseurs aux performances et aux dalles bien différentes. Ce Neo QLED est un modèle de très grande qualité qui, sans révolutionner le monde des TV, offre d’excellentes performances aussi bien pour le cinéma que les jeux vidéo.

C’est quoi, cette promotion sur téléviseur de Samsung ?

Le téléviseur Neo QLED Samsung TQ55QN88D, d’une taille de 55 pouces, est normalement vendu 1 390 €. Il est en ce moment proposé au prix de 999 € sur le site de Boulanger.

Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2024 pour retrouver d’autres modèles.

C’est quoi, ce téléviseur Neo QLED ?

Le téléviseur TQ55QN88D possède un design épuré qui mise tout sur l’immersion, grâce à des bordures très fines qui mettent en valeur la dalle de 55 pouces, soit une diagonale de 138 cm. Cette dernière offre une définition 4K UHD de 3 840 × 2 160 pixels et profite de la technologie Neo QLED. Sous ce nouveau patronyme, une simple dalle QLED rétroéclairée par des Mini LED, mais une dalle de très grande qualité. Les contrastes et les noirs sont profonds, et la luminosité maîtrisée.

Les normes HDR10 et HDR10+ sont présentes et délivrent une image détaillée, proche de l’expérience d’un écran de cinéma. Les préréglages automatiques permettent d’optimiser la configuration de l’image en fonction du type de contenu visionné. Dommage que la partie audio soit un peu en retrait. Rassurez-vous, les haut-parleurs font un travail relativement correct, mais manquent d’amplitude. Une barre de son ne sera pas de trop, d’autant plus que le téléviseur est compatible Dolby Atmos.

Tizen OS propose des menus agréables à parcourir // Source : Samsung

À ce prix, ce téléviseur de Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un téléviseur performant et polyvalent. Le TQ55QN88D convient aussi pour le gaming, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et quatre ports HDMI 2.1 pour y brancher vos consoles PS5 et Xbox Series. Des fonctions pour réduire la latence et les déchirures à l’écran sont aussi présentes. Niveau connectiques, vous trouverez aussi un port Ethernet RJ-45, deux ports USB 2.0 et une sortie numérique optique.

Enfin, TizenOS procure une interface simple et intuitive, avec des menus ergonomiques et bien pensés. Vous retrouverez vos applications classiques de SVOD, ainsi que les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon, pour naviguer à la voix.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !