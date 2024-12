Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Philips propose de nombreux téléviseurs dotés de la technologie Ambilight, qui projette de la lumière sur vos murs. Avec ce très grand modèle de 65 pouces en promotion à moins de 650 €, l’ambiance sera décuplée, pour des soirées cinéma chaleureuses.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur de Philips ?

Le téléviseur 65PUS8109 de Philips est un modèle de 65 pouces commercialisé 1 099 € à sa sortie en mai 2024. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 616 €.

C’est quoi, ce téléviseur avec Ambilight ?

Le téléviseur 65PUS8109 de Philips possède un écran de 65 pouces, soit une grande diagonale de 164 cm qui nécessite beaucoup de place et de recul. Sa dalle LCD d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels ne s’élève certes pas au niveau d’un écran d’OLED, mais profite d’une bonne luminosité et d’une colorimétrie bien calibrée. Les modes Dolby Vision et HDR10+ permettent d’obtenir de plus une image détaillée, qui profite d’un bon contraste grâce au préréglage Cinéma, dont la colorimétrie se veut proche d’une expérience cinéma.

Qui dit cinéma dit immersion. La technologie Ambilight propose justement de décupler l’immersion, grâce à un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur. Le halo de lumière projeté sur vos murs est raccord avec le contenu que vous regardez. L’effet fonctionne surtout avec les jeux vidéo, mais n’est pas indispensable sur les films et séries. Pour ces derniers, l’Ambilight gagne vraiment à être utilisé comme lumière d’appoint, de la couleur de votre choix, afin de transformer votre coin TV en un coin cosy et profiter pleinement des meilleurs films de Noël à regarder en décembre.

L’Ambilight en action // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur Philips est une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 650 €, c’est une très bonne affaire si vous avez la place pour caler un grand écran, et que votre intérieur compte au moins un mur pour profiter de l’Ambilight. Malgré le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, vous pourrez brancher votre PlayStation 5 et Xbox Series sur les ports HDMI 2.1. Vous ne pourrez certes pas jouer en 4K à 120fps, mais les fonctions ALLM (Auto Low Latency) et VRR (Variable Refresh Rate) permettent d’éviter les déchirures visibles à l’image, et améliorent un brin la fluidité.

Niveau audio, les haut-parleurs offrent un son honnête, mais une bonne installation sonore, comme une barre de son, ne sera pas de trop. Enfin, ce téléviseur Philips est doté de l’interface Titan OS, un nouvel OS fluide et ergonomique, compatible avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant.

