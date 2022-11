L’année 2022 se termine avec une myriade de films sur Amazon Prime Video.

C’est un peu la magie de Noël : Amazon a dévoilé la sélection de contenus qui seront prochainement disponibles sur sa plateforme de SVOD. On rappelle que le catalogue évolue toutes les semaines pour s’assurer de la fidélité des abonnés.

En décembre, et comme c’est souvent le cas sur Amazon Prime Video, les films mènent la charge. On retiendra plus particulièrement les deux — excellents — longs métrages réalisés par Denis Villeneuve.

Prisoners // Source : Tobis Film

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses. Rappelons qu’il existe le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot, et qu’une augmentation de prix a eu lieu.

Les films qui arrivent en novembre sur Amazon Prime Video

1er décembre : Ocean’s 8

C’est comme Ocean’s 11, mais avec des femmes. Spoiler : rajouter des femmes artificiellement dans un film ne le rend pas meilleur, surtout quand on essaie de faire revivre maladroitement une vieille franchise.

1er décembre : Pixels

Des personnages de jeux vidéo attaquent New York. Qui d’autres que des experts dans le domaine pour les stopper ?

1er décembre : Suicide Squad

Ce n’est pas le bon Suicide Squad.

1er décembre : Prisoners

Avant Blade Runner 2049 et Dune, Denis Villeneuve a réalisé de très grands films. Prisoners en fait partie.

15 décembre : Sicario

Encore un excellent film de Denis Villeneuve…

16 décembre : Trilogie Cédric Kapisch

L’auberge espagnole

Les poupées russes

Casse-tête chinois

28 décembre : Sauver ou périr

Pierre Niney incarne un pompier qui va subir un grave accident et va changer sa vie à jamais.

30 décembre : Brightburn

Imaginez si Superman était malveillant plutôt qu’en passe de devenir un super-héros ?

Les séries qui arrivent en novembre sur Amazon Prime Video

1er décembre : Pretty Little Liars: Original Sin, saison 1

Il existe (déjà) un reboot de la série Pretty Little Liars, avec un ton différent.

21 décembre : Jack Ryan, saison 3

Les aventures de Jack Ryan, un analyste de la CIA.

22 décembre : Vampire Academy, saison 1

Deux jeunes femmes que tout oppose lient une profonde amitié durant leur formation à l’Académie Saint-Vladimir.

30 décembre : Peacemaker, saison 1

John Cena en mode anti-héros violent au costume ridicule. C’est un spin-off du très bon film The Suicide Squad (pas celui de cette sélection).

