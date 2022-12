Netflix met les petits plats dans les grands avec sa dernière sélection de l’année 2022. Il y en a vraiment pour toute la famille.

C’est la dernière sélection de l’année 2022 pour Netflix, et on peut dire que la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) se met sur son 31. Garni de contenus originaux, le menu s’annonce au moins aussi copieux que celui du Réveillon de Noël.

Troisième saison de Emily in Paris, spin-off prologue de The Witcher, adaptation de Sonic, des films produits par Netflix avec des stars du cinéma au casting… On ne va absolument pas s’ennuyer pendant les vacances, entre deux digestions.

The Witcher : L’héritage du sang // Source : Netflix

Les séries qui arrivent en décembre 2022 sur Netflix

1er décembre : Berserk, l’intégrale

Le manga culte, dans une adaptation qui date de 1997. Attention, c’est violent : éloignez vos enfants de l’écran.

9 décembre : Dragon Age: Absolution

En attendant le prochain jeu vidéo Dragon Age (qui devrait être réussi), on peut se replonger dans l’univers grâce à cette série a priori très bien animée.

15 décembre : Sonic Prime

À l’occasion de ses 30 ans, Sonic a officialisé un partenariat avec Netflix. Voici le fruit de cette association. La bande-annonce risque de taper dans l’œil des fans (plus que le dernier jeu vidéo ?).

21 décembre : Emily in Paris, saison 3

Emily s’éclate toujours autant à Paris… Vous aimez les clichés ?

22 décembre : Alice in Borderland, saison 2

Dans un Tokyo alternatif, trois amis sont obligés de participer à des jeux dangereux pour survivre.

25 décembre : The Witcher : L’Héritage du sang

Dans ce spin-off de la série The Witcher, on va découvrir les origines du tout premier Sorceleur. Bien avant Geralt.

Les films qui arrivent en décembre 2022 sur Netflix

1er décembre : Trilogie Stuart Little

Les aventures d’une souris prénommée Stuart. Pour occuper ses enfants pendant Noël, c’est parfait !

1er décembre : Le Parrain

Le film culte, qu’on ne présente plus.

9 décembre : Pinocchio par Guillermo Del Toro

Il y a déjà eu un film Pinocchio cette année. Mais celui-là est imaginé par Guillermo Del Toro. Cela risque d’être plus étrange.

16 décembre : Bardo, fausse chronique de quelques vérités

Un journaliste et documentariste renommé entreprend un voyage onirique et introspectif pour se réconcilier avec son passé, son présent et son identité mexicaine. Par Alejandro González Iñárritu.

23 décembre : Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés

Suite d’À couteaux tirés, toujours avec un casting cinq étoiles, notamment composé de Daniel Craig et Edward Norton. Il y a même des sportifs, comme Kareem Abdul-Jabbar et Serena Williams.

30 décembre : White Noise

Le destin d’une famille dans un monde instable. Avec Adam Driver.