Des applications de messagerie instantanée permettent d’envoyer sa localisation par message très facilement. C’est le cas de WhatsApp, mais également de Google Messages et iMessage.

Avec la géolocalisation, les smartphones sont capables d’indiquer avec une très grande exactitude votre position sur un plan. Pratique pour savoir où vous êtes et pour vous rendre à votre destination. Ce que l’on sait moins, c’est que l’information peut être transmise à des proches, pour leur indiquer où vous êtes. C’est très utile pour retrouver une personne dans une foule, par exemple.

Des applications mobiles incluent déjà une telle fonctionnalité. Par exemple, c’est le cas de WhatsApp, avec un réglage pour partager sa localisation en temps réel. Il y a aussi Snapchat qui a une fonctionnalité semblable. Même si vous n’utilisez pas ces messageries, mais plutôt une « simple » application de SMS, l’astuce peut aussi être proposée.

Envoyer sa localisation par message

Cette option est proposée sur Messages, l’application de Google dédiée aux SMS. Voilà la marche à suivre.

Les principales étapes à connaître. // Source : Capture d’écran

Lancez l’application sur votre smartphone ;

Rendez-vous dans la conversation au sein de laquelle vous souhaitez envoyer votre localisation ;

Cliquez sur le bouton « + » en bas à gauche de l’écran ;

Choisissez « Localisation » ;

Définissez les règles d’accès à la localisation (uniquement cette fois-ci, à chaque fois que l’application est utilisée, etc.) ;

Envoyez votre position ou bien une adresse à proximité (si vous avez rendez-vous à un endroit particulier) ;

Le message partira alors avec un lien pointant vers Google Maps. La personne qui recevra le texto n’aura qu’à cliquer dessus pour afficher l’emplacement envoyé. Si vous changez d’endroit, vous devrez renvoyer un autre lien à toutes les personnes concernées, afin qu’elles puissent savoir où vous vous trouvez. Les messages sont envoyés par simple SMS.

Partager sa localisation sur iMessage

Pour les personnes ayant un appareil avec iOS, c’est-à-dire un iPhone (ou iPadOS pour l’iPad), il est également possible de partager sa localisation, cette fois via iMessage, le service de messagerie instantanée d’Apple. La démarche est identique pour déterminer la position de vos proches et de votre famille, et donner la vôtre. Le partage est temporaire et peut être coupé à tout moment.

« Vous pouvez également partager votre position dans l’app Localiser des personnes sous watchOS 6 ou version ultérieure avec les modèles d’Apple Watch qui disposent du GPS et d’une connectivité mobile et sont jumelés avec votre iPhone », précise la firme de Cupertino. L’iPod touch est aussi éligible à ce service. À noter que l’iPhone 14 bénéficie en plus d’une liaison par satellite.

Les principales étapes à connaître. // Source : Capture d’écran

Il est à noter que les textos sont moins sûrs que des messages envoyés à travers des messageries spécialisées, comme WhatsApp, Telegram ou Signal (du moins, lorsque le chiffrement de bout en bout est actif). Certes, Google Messages prévoit aussi du chiffrement de bout en bout, mais il faut que chaque personne utilise la même application pour que ça marche.