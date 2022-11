Apple annonce que la fonction « Emergency SOS via satellite », qui permet d’envoyer un message d’urgence sans réseau, arrivera en France en décembre. Jusqu’à maintenant, la marque n’avait pas communiqué sur la compatibilité des iPhone français avec ce service.

Y a-t-il eu un changement de stratégie chez Apple ? Depuis l’annonce de l’iPhone 14 en septembre, la marque californienne n’a pas une seule fois communiqué sur son système de messages d’urgence satellitaires en France. À chaque fois que le site américain mettait en avant la fonction, la version française la remplaçait par autre chose. Tout laissait penser que ce service n’était pas près d’arriver en France (voire jamais), alors qu’il était pourtant l’une des seules nouveautés de l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13.

Dans un communiqué de presse envoyé le 15 novembre, Apple annonce la disponibilité immédiate de la fonction « Emergency SOS via satellite » aux États-Unis et au Canada, comme promis en septembre. À la surprise générale, la marque annonce également le déploiement de la fonction en France, en Irlande, au Royaume-Uni et en Allemagne en décembre. Dans la foulée de la parution de ce communiqué de presse, le site français d’Apple a été mis à jour. Il mentionne désormais la connectivité satellitaire, comme si elle avait toujours été là.

À gauche, le site américain d’Apple. À droite, le site français d’Apple (avant la mise à jour du 15 novembre, qui a ajouté les appels satellitaires) // Source : Captures Numerama

Pourquoi ne pas avoir communiqué plus tôt ?

Apple avait-il prévu de lancer les messages satellitaires en Europe aussi rapidement ? Annoncer une fonction seulement aux États-Unis et au Canada (avec une attente de 3 mois), mais ne pas en parler du tout en France (qui n’avait pourtant que 4 mois à attendre) n’a pas de sens. Tout ceci est d’autant plus dommageable que cette absence de communication a certainement nui à Apple. Plusieurs testeurs de l’iPhone 14 (dont Numerama) et magasins ont alerté sur la probable indisponibilité de la fonction en France et ont recommandé aux consommateurs l’iPhone 13, au vu de l’absence de nouveautés. Apple n’avait strictement aucun intérêt à prétendre que la fonction n’existait pas en Europe, surtout avec aussi peu d’attente.

Habituellement, quand Apple cache une fonction dans certains pays, son arrivée un jour est loin d’être une évidence. L’iPhone Upgrade Program, l’Apple Card et la fonction Apple Pay Cash en sont la preuve : la France ne les a jamais vus. Il y a aussi Apple Fitness+, d’abord réservé aux pays anglophones (et masqué en France), avant d’être déployé à l’international.

Une fois connecté à un satellite, on remplit un formulaire pour signaler l’urgence. // Source : Apple

Pourquoi avoir finalement annoncé la fonction en Europe ? Plusieurs pistes sont possibles. Il pourrait s’agir d’une question de légalité (mais Apple aurait pu mettre la fonction sur son site sans promettre de date), d’une question de capacité (Apple n’avait peut-être pas de partenaire pour l’Europe avant, mais la chronologie est étrange) ou d’une décision marketing. Bien sûr, on ne s’attend pas à un quelconque commentaire d’Apple sur le sujet. La marque est habituée à tout prévoir en avance et ne risque pas d’expliquer ce choix, ni les raisons de l’absence de communication sur la fonction en France ces derniers mois.

À quoi sert Emergency SOS via satellite ?

Gratuite pendant 2 ans (Apple communiquera sur son modèle économique après, sans doute avec un élargissement des fonctions), « Emergency SOS via satellite » permet aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro de se connecter à des satellites en orbite basse en cas d’urgence, sans réseau cellulaire et sans Wi-Fi.

Après une rapide phase de connexion (l’iPhone expliquera à son propriétaire comment le positionner en face du satellite), l’utilisateur sera amené à remplir un formulaire pour expliquer sa situation. Est-il blessé ? Perdu ? Seul ? L’iPhone enverra ensuite un message satellitaire vers un serveur appartenant à Apple, qui s’occupera de le traiter. Si les services d’urgence d’une région ne gèrent pas ces messages spéciaux, Apple a embauché des agents qui passeront un appel d’urgence à votre place pour envoyer vos coordonnées.

La fonction permet aussi d’envoyer sa localisation sans réseau. // Source : Apple

Emergency SOS via satellite permet aussi d’envoyer sa localisation à un proche même si l’on manque de réseau, par exemple en pleine randonnée au sommet d’une montagne. La fonction n’autorise pas de téléphoner soi-même ou d’écrire un message personnalisé, en tout cas au lancement. En plus d’Emergency SOS via satellite, les iPhone 14 sont capables de détecter les accidents de voiture grâce à de nouveaux capteurs de pression.