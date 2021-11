WhatsApp fournit un service qui utilise votre localisation en temps réel pour la partager avec vos contacts, si vous le désirez. Pratique pour retrouver quelqu'un avec qui vous avez rendez-vous, par exemple.

C’est une situation que tout le monde a certainement déjà dû vivre : vous avez rendez-vous avec quelqu’un dans un lieu public, mais vous avez toutes les peines du monde à vous retrouver. L’adresse donnée n’était pas la bonne, pas assez précise ou bien il y a eu un changement de dernière minute. Qu’importe. Reste alors une solution : passer un coup de téléphone pour convenir d’un point de rendez-vous.

À ce désagrément, il existe heureusement une solution : WhatsApp. L’application de messagerie instantanée fournit un outil fort pratique de partage de sa localisation en temps réel, pour une période limitée. Certes, WhatsApp n’est ni le premier service du genre ni le seul à faire cela, mais il a un argument qu’aucune autre application n’a : la plateforme regroupe plus de 2 milliards de membres.

En clair, l’outil est intéressant, parce qu’il y a statistiquement de grandes chances pour que la personne que vous devez retrouver dans la foule utilise aussi WhatsApp.

Comment activer le partage de localisation de WhatsApp ?

L’activation du partage de localisation dans WhatsApp est très facile :

Ouvrez une conversation avec l’interlocuteur de votre choix ;

Cliquez sur l’icône en forme de trombone et choisissez « Localisation » ;

» ; Acceptez la demande d’accès à votre localisation par WhatsApp (c’est bien sûr indispensable) ;

Déterminez si vous voulez autoriser l’accès pendant l’utilisation de l’application ou bien s’il faut valider chaque accès individuellement ;

Choisissez de partager votre localisation en direct ou si vous voulez plutôt transmettre un point de rendez-vous particulier ;

Fixez une durée au partage (15 minutes, une heure ou huit heures) ;

Ajoutez un message éventuellement.

L’outil fonctionne aussi bien avec un seul interlocuteur que dans un groupe avec plusieurs participants. Tout le monde peut d’ailleurs partager sa localisation — la fonctionnalité n’est pas limitée à une personne par canal de discussion. Vous pouvez en plus arrêter à tout moment le partage de la localisation en direct, même avant la fin de la durée choisie. Il se trouve à côté de la carte qui apparait en miniature.

Vos interlocuteurs qui voient cette option dans la conversation n’ont qu’à cliquer sur la miniature pour voir en temps réel votre localisation. Si vous l’interrompez, ils pourront toujours voir la dernière position connue et l’horaire de fin. Vous pouvez éventuellement demander une suppression de ladite carte ; si vous le faites assez vite, vous pourrez l’obtenir pour tous les membres de la conversation.

Un outil restreint, limité dans le temps et chiffré

Le fait que WhatsApp soit utilisé par de très nombreuses personnes dans le monde n’est pas le seul argument incitant à se servir de cette option : trois autres points forts peuvent être relevés. D’abord, le partage est limité dans le temps (et peut être stoppé n’importe quand, comme mentionné plus haut). Ensuite, l’information n’est donnée qu’aux membres de la discussion. Et enfin, tout est chiffré.

Le partage de la localisation en direct se déroule en effet dans le cadre du protocole que WhatsApp utilise pour sécuriser l’échange de messages et faire en sorte que seules les personnes présentes dans le canal de discussion puissent les consulter. Dans ce cadre, le partage de la carte se fait avec du chiffrement de bout en bout, ce qui veut dire que même WhatsApp ne peut pas savoir où vous vous trouvez.

En plus de vous aider à retrouver un contact dans la foule ou en cas de changement de dernière minute, le partage de la localisation en temps réel peut avoir un autre intérêt, sur la sécurité des personnes cette fois. Il est tout à fait possible de s’en servir si vous devez emprunter les transports en commun, un taxi, un VTC, faire du stop ou bien aller faire du jogging en solitaire. Prudence est mère de sûreté.

