La marque de luxe Caviar s’est surpassée pour la nouvelle gamme d’iPhone. On peut s’offrir un iPhone 14 Pro pourvu d’une Rolex à son dos.

Caviar, marque spécialisée dans le design bling-bling de produits, ne sait plus quoi inventer pour taper dans l’œil des influenceurs. Concernant l’iPhone 14 Pro, on peut affirmer qu’elle s’est surpassée. Comme repéré par Yanko Design le 29 octobre 2022, l’entreprise a imaginé un concept très étrange, associant le dernier smartphone d’Apple à… une montre Rolex.

N’importe qui s’attendrait à un pack associant un iPhone 14 Pro plus luxueux et une montre en adéquation avec son design — ce qui constituerait un joli coffret pour Noël. Que nenni ! En réalité, Caviar s’est amusé à intégrer le cadran d’une Rolex au dos de l’iPhone. Ce qui donne un monstre technologique au look au mieux immonde. Bien sûr, il faut débourser une somme affolante pour s’offrir cet objet qui ne sera même pas pratique pour un usage quotidien — à partir de 133 670 dollars (135 000 euros environ).

iPhone 14 Pro Daytona. // Source : Caviar

Pourquoi regarder son écran pour avoir l’heure alors que l’on peut l’avoir au dos ?

Cette édition de l’iPhone 14 Pro, très limitée, est baptisée Daytona. Elle rend hommage à Malcolm Campbell, pilote britannique qui a signé plusieurs records de vitesse et fut un ambassadeur de la marque Rolex Daytona. Le téléphone se pare donc de plusieurs éléments rappelant l’univers de la course, dans le sillage des trois petits cadrans fictifs (niveau d’huile, jauge d’essence, compteur) et les petits interrupteurs (ils fonctionnent, mais ne produisent rien).

Derrière ce petit soin accordé aux détails, on retrouve toute une panoplie du luxe un peu grossier : de petits diamants incrustés, de l’or 18 carats et une structure en titane noirci par un traitement PVD (un procédé permettant de donner une teinte sombre à des surfaces métalliques). Ce lexique devrait parler à celles et ceux qui possèdent un compte en banque suffisamment bien rempli pour se permettre ce genre d’achats impulsifs. On rappellera simplement que, pour le prix, vous pourrez facilement acheter un iPhone 14 Pro déjà très beau et une montre Rolex (avec un vrai bracelet !).

Pour sa défense, cet iPhone 14 Pro Daytona règle quand même quelques désagréments de la version vendue par Apple :

Plus besoin de regarder son écran pour avoir l’heure (eh oui !) ;

Vous trouviez la protubérance du triple capteur photo trop imposante ? C’est de l’histoire ancienne avec cet iPhone ;

La conception fait que l’on aura tendance à poser l’iPhone sur l’écran, ce qui l’éteindra complétement (même avec le mode toujours allumé) et économisera de la batterie ;

Vous pourrez porter plus de bijoux à votre poignet (plus besoin de montre !) — si vous avez encore de l’argent pour en acheter.

Bien sûr, cet iPhone 14 Pro Daytona est privé de la fonctionnalité MagSafe (accessoiriser par des aimants) et pourra difficilement s’insérer dans une coque compatible. On souhaite bon courage aux propriétaires pour protéger efficacement leur acquisition.