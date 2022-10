[Deal du jour] L’iPhone 13 mini est en promotion chez Rakuten. Faute d’acheteurs, Apple arrête la production de ses smartphones mini. Ces modèles ont pourtant tout des grands et leur taille modeste est assurément un plus.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 13 mini ?

Ce modèle 128 Go, habituellement trouvable autour de 800 €, profite d’une réduction sur le site de vente en ligne Rakuten. Il est actuellement vendu au prix de 724,90 €.

C’est quoi, ce petit smartphone d’Apple ?

L’iPhone 13 mini est la seconde version mini d’un smartphone Apple, après l’iPhone 12 mini. D’un point de vue design, il est d’ailleurs identique à ce dernier, à quelques millimètres d’épaisseur près. Il mesure 131,5 × 64,2 × 7,7 mm pour un poids de 141 g. Son écran OLED de 5,4 pouces bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’iPhone 13 mini ne possède malheureusement pas d’encoche dynamique comme le récent iPhone 14. Il faudra donc faire avec une encoche encore imposante. Heureusement, la dalle est tout bonnement excellente. La colorimétrie est parfaite et la luminosité de l’écran irréprochable. La quasi-absence de reflets permet une très bonne lisibilité même en plein soleil.

L’iPhone 13 mini est doté du processeur maison A15 Bionic. En dehors des performances optimisées, la puce A15 permet une plus grande autonomie. Le smartphone d’Apple tient sans problème une journée entière. Enfin, le double module photo est efficace, avec une bonne captation de la lumière. Il profite de la stabilisation mécanique sur son capteur grand-angle afin de réduire le flou de bouger.

L’iPhone 13 mini d’Apple // Source : Numerama

À ce prix, l’iPhone 13 mini vaut-il le coup ?

Si vous souhaitez acquérir un smartphone compact et performant, le 13 mini est une valeur sûre, surtout à moins de 725 €. D’autant plus que ce petit format est malheureusement abandonné par Apple. Il est pourtant très appréciable d’avoir une gamme de petit smartphone disponible, sans perdre pour autant en qualité ou performances.

Gardez cependant en tête que le 13 mini ne conviendra pas forcément à tous les utilisateurs. Le clavier plus petit du 13 mini n’est pas adapté aux grandes mains, qui seront plus à l’aise sur l’écran de 6,1 pouces de l’iPhone 13. L’iPhone 13 Pro possède aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit le double du modèle mini. La qualité d’image est plus nette et les mouvements plus fluides, ce qui est à prendre en compte si vous êtes amateur de jeux ou gros consommateur de contenus.

