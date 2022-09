The Merge, l’un des évènements crypto les plus importants de l’année, s’est déroulé sans accroc le 15 septembre. Pour l’écosystème bâti sur la blockchain de l’Ethereum, c’est un bouleversement — mais par spécialement pour les NFT.

Toute la blockchain de l’Ethereum a vécu le 15 septembre 2022 un changement absolument colossal : The Merge. À ce moment-là, toute la chaine de bloc, qui fonctionnait jusque-là sur un système de proof of work, est passée à un système de proof of stake. Ce passage d’un protocole à l’autre était non seulement une prouesse technologique, mais également un pas en avant écologique : The Merge doit permettre de réduire la consommation en énergie de l’Ethereum de 99,95 %.

Même si les usagers n’ont pas remarqué The Merge, on aperçoit déjà les premières conséquences. Pour l’instant, elles sont plutôt négatives, comme une augmentation des tentatives d’arnaque ou la baisse des prix de la crypto-monnaie. Mais, qu’en est-il des NFT ?

The Merge a-t-elle un impact sur les NFT ? // Source : Numerama

Les NFT fonctionnent en majorité sur l’Ethereum

Les non-fungible tokens fonctionnent, dans la grande majorité des cas, sur la blockchain de l’Ethereum. Il est donc logique de se demander si ces derniers pourraient être changés ou subir un quelque impact avec The Merge. Mais, pour Gauthier Zuppinger, le fondateur du site d’analyse nonfungible et spécialiste du secteur, « concrètement, ça n’a pas changé grand-chose ».

D’un point de vue technique, la blockchain en elle-même n’a pas changé — seulement son mode de fonctionnement. Les NFT sont donc toujours bien inscrits dans leur bloc, pas de doute à avoir là-dessus. De même, cela ne va pas changer dans le futur.

La consommation énergétique des NFT va drastiquement baisser. // Source : Canva

Cependant, The Merge pourrait avoir des conséquences à l’avenir. « L’argument de l’impact écologique des NFT a complètement disparu, indique Gauthier Zuppinger. De grands groupes n’osaient pas s’y aventurer à cause de cela. Aujourd’hui, ils peuvent se le permettre et je pense que ça va désamorcer beaucoup de choses. »

De même, « The Merge était un tour de force incroyable. Cela prouve que l’Ethereum est adossé à une communauté de développeurs extrêmement solides, et qu’ils sont capables de mener à bien des projets impressionnants. Cela montre que les NFT basés sur l’Ethereum sont fiables et solides, et c’est message important. Sur le long terme, c’est quelque chose qui va porter aussi. »