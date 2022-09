Avec The Merge, la crypto-monnaie vient de vivre l’un des évènements les plus importants de son histoire. Mais malgré ça, son cours ne fait que baisser. Pourquoi un tel comportement ?

Le changement était attendu depuis très longtemps, et il vient enfin de se produire : depuis le 15 septembre 2022, la blockchain de l’Ethereum fonctionne avec un protocole de proof of stake. L’évènement, qui s’appelait The Merge, va permettre de largement réduire sa consommation énergétique et d’en faire un outil beaucoup plus écologique.

Mais, malgré le succès de The Merge, depuis, la valeur de l’Ethereum est en forte baisse. Alors que le 15 septembre, 1 Ether s’échangeait aux alentours de 1 650 dollars, il n’en valait plus que 1 295, 4 jours plus tard. Une chute impressionnante de plus de 20 % — et pour l’instant, rien n’indique quand les prix pourraient remonter.

Le prix de l’Ethereum est en baisse depuis The Merge // Source : Coinmarketcap

The Merge, un impact positif ?

À première vue, une telle chute juste après The Merge semble improbable. Le passage de la preuve de travail à la preuve d’enjeu était une prouesse technique qui s’est réalisée sans accrocs, ce qui a prouvé la robustesse technique de ma blockchain et de ses développeurs.

De plus, The Merge permet à l’Ethereum de très largement réduire sa consommation d’énergie : afin de produire un nouveau bloc, il n’est plus nécessaire de le miner, c’est-à-dire de mettre des ordinateurs en compétition pour trouver la réponse à une équation. Désormais, ce sont des holders qui se chargent de valider les nouveaux blocs, grâce à un mécanisme de dépôts d’Ether. Avec The Merge, la fondation Ethereum estime que la consommation en énergie de la blockchain va baisser de 99,95%.

Ces deux nouvelles, qui permettent d’inscrire la crypto-monnaie dans la durée, auraient dû permettre à son cours de monter. Le fait que l’on observe l’inverse pourrait donc paraitre particulièrement étonnant — mais certains analystes l’avaient prévu.

Une baisse pourtant prévisible

Pourquoi observe-t-on cette chute ? Comme souvent, il existe plusieurs réponses. Il faut tout d’abord prendre en compte le fait qu’en prévision de The Merge, les prix de l’Ethereum avaient gonflé. Interrogé par CNBC, Anto Paroian, le dirigeant du fonds d’investissement ARK36 spécialisé dans les crypto-monnaies, expliquait que l’Ethereum avait pris 100 % de valeur depuis le mois de juin, où il avait atteint son niveau le plus bas de l’année, à 993 dollars.

« Il semble probable que l’effet positif que The Merge a eu sur son prix ne soit pas durable », avait-il prédit. « Beaucoup d’investisseurs s’attendent à évènement ponctuel, ce qui signifie que d’après la première hausse, nous verrons certainement le prix de l’Ethereum baisser pendant les jours et les semaines suivantes ».

Cette baisse est de plus accentuée par la mauvaise santé globale des cryptos — communément appelé dans le milieu un « bear market ». Depuis le début de l’année, les principales monnaies numériques ont perdu plus de la moitié de la valeur par rapport à leurs records de l’année passés. Si depuis quelques semaines des améliorations sont visibles, le marché reste malgré tout très instable.

Enfin, les indicateurs ne sont pas très bons non plus au niveau macroéconomique, notamment à cause de l’augmentation des taux de la Banque centrale européenne (BCE). Cette décision de la BCE va avoir pour conséquences de faire augmenter les taux de prêts, ce qui veut dire qu’emprunter de l’argent va couter plus cher aux entreprises et aux particuliers. Dans ce contexte, les investisseurs se replient en général sur des valeurs sûres et peu risquées — et donc, loin des cryptos-monnaies, encore vues comme un placement très instable.

L’Ethereum va-t-il un jour remonter ?

Le cours de l’Ethereum remontera-t-il un jour ? Comme toujours, lorsqu’on parle de valeurs boursières ou de crypto-monnaies, la réponse n’est pas claire. Il ne faut cependant pas désespérer : selon les analystes, la baisse du marché ne devrait pas être éternelle.

Que va-t-il advenir de l’Ethereum ? // Source : Canva

Ainsi, le journal spécialisé Blockwork estimait fin août que l’Ethereum devrait atteindre une valeur comprise entre 1 850 et 2 000 dollars après The Merge, tandis que Bloomberg prédit que la crypto-monnaie devrait atteindre les 4 000 dollars d’ici la fin de l’année 2022.

Enfin, sur le plus long terme, Gareth Soloway, un trader interrogé par Beincrypto, se montre très optimiste. « Je pense que dans cinq ans, vous pourriez facilement envisager 20 000 $ pour Ethereum ». Plutôt une bonne nouvelle pour l’Ethereum.