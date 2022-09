[Deal du jour] L’iPhone 12 Mini est en promotion chez Amazon. Apple arrête la production de son smartphone compact, ainsi que du 13 mini, faute d’acheteurs. Les modèles mini n’arrivent pas à convaincre, à moins qu’avec cette promotion, ils trouvent enfin preneur ?

C’est quoi, la promotion sur L’iPhone 12 Mini ? Ce modèle 128 Go bénéficie d’une réduction de 7 % sur Amazon, et voit son prix passer de 739 € à 689 €

C’est quoi, cet iPhone Mini ? L’iPhone 12 Mini est le premier smartphone compact d’Apple. C’est, pour nous, un format précieux qui est malheureusement abandonné par la marque après seulement deux ans.



Son écran OLED bord à bord, affiche une définition Full HD de 2 340 x 1 080 pixels. Sa diagonale est seulement de 5,4 pouces (par comparaison, l’iPhone 12 possède un écran de 6,1 pouces). Petit, cet écran Super Retina fait quand même un superbe travail en matière de luminosité et de contraste. La puce A14 Bionic de cet iPhone Mini le rend compatible avec le réseau 5G. Vitesse et faible latence sont au rendez-vous, pour des téléchargements plus rapides, un streaming de qualité et des interactions plus réactives. Grâce à cette puce, Apple promet d’ailleurs une autonomie plus conséquente. Dans les faits, la batterie de l’iPhone 12 Mini tiendra une journée tout au plus, et il conviendra de le recharger au moins une fois par jour (le 13 mini bénéficie d’une meilleure batterie). Niveau audio, le son stéréo est excellent, que ce soit pour les appels audio ou visio que pendant le visionnage de contenu.

Cette promotion sur l'iPhone 12 Mini est-il une bonne affaire ? C'est une bonne promotion si vous souhaitez vous procurer un iPhone Mini avant que ceux-ci disparaissent. Le format compact permet une bonne prise en main et une navigation facile d'une seule main. Son poids de moins de 130 g apporte un confort réel dans sa prise en main. Du côté des photos, un grand-angle et un ultra-grand-angle sont présents, ainsi qu'un mode nuit malheureusement peu efficace.

Et son grand frère ? Si les performances photo et l’autonomie sont des critères importants pour vous, sachez que l’iPhone 13 Mini est aussi en promotion à moins de 760 €. Le 13 Mini profite d’une stabilisation mécanique sur son capteur grand-angle. Le flou de bougé est ainsi réduit, et le temps de pause plus long pour de meilleures photos de nuit. Concernant la batterie de l’iPhone 13 mini, elle promet 1h30 d’autonomie en plus par rapport à l’iPhone 12 Mini.

L’iPhone 13 mini d’Apple, aussi en promotion // Source : Numerama/Louise Audry

