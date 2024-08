Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La gamme des iPhone 14 n’est pas la dernière en date, mais propose encore aujourd’hui d’excellents modèles haut de gamme. Vous pouvez en ce moment mettre la main sur un iPhone 14 Plus avec plusieurs centaines d’euros de moins qu’à sa sortie.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14 Plus 128 Go, couleur Bleu, est vendu à sa sortie au prix de 1 169 €, et 972,95 € actuellement sur le site d’Apple. Il est proposé en ce moment au prix de 699 € sur Amazon.

Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2024 pour situer l’iPhone 14 Plus parmi ses concurrents.

C’est quoi, cet iPhone 14 ?

Cette version de l’iPhone 14 reprend principalement le modèle basique, en un peu plus grand. Il se destine donc à un large public, auquel les dimensions de l’iPhone 14 standard ne conviendraient pas. Malgré sa taille supérieure, il offre une bonne préhension même d’une main. Les boutons latéraux sont bien placés et l’ergonomie est globalement excellente. Le smartphone est certifié IP68 et résiste à une courte immersion dans l’eau, et à la poussière.

L’iPhone 14 Plus embarque une dalle OLED Super Retina de 6,7 pouces (contre 6,1 pour le modèle de base) et d’une résolution de 2 532 × 1 170 pixels. L’écran livre de bonnes performances, même limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La lisibilité est optimale et le confort au rendez-vous. Si vous hésitez avec un iPhone 15, sachez tout de même que le 14 Plus est le dernier modèle à ne pas avoir la Dynamic Island.

L’iPhone 14 Plus est un grand smartphone // Source : Numerama

Est-ce que l’iPhone 14 Plus est intéressant à ce prix ?

Si vous avez envie d’investir dans un iPhone récent, le 14 Plus est un smartphone haut de gamme de qualité encore intéressant aujourd’hui, surtout à ce prix. La puce A15 Bionic permet de faire tourner l’ensemble avec une grande fluidité sous iOS 17. L’ensemble des tâches ainsi que les jeux vidéo tournent sans ralentissement.

L’iPhone 14 Plus est aussi un très bon photophone, sans toutefois égaler Samsung pour les modèles de la même gamme de prix. Son capteur principal de 12 Mpx, et son capteur secondaire de 12 Mpx offrent des clichés et vidéos de qualité, de jour comme de nuit. Le smartphone d’Apple peut filmer en 4K HDR, Dolby Vision, et à 60 i/s. Enfin, niveau autonomie, comptez environ 20 h d’utilisation dans le cas d’un usage normal.

