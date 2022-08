La rédaction a testé une liste de sites pour vous occuper quand vous ne vous trouvez plus de sens à la vie. Trouver un nouveau groupe de musique, une citation de film, parcourir une ville ou s’endormir sous le crépitement du bois qui brule sont autant d’occupations que l’on déniche sur le web.

Il fait trop chaud, il pleut, vous n’arrivez pas à dormir, vous êtes en déprime post rupture : tant de situations où vous scrutez votre ordinateur ou votre smartphone sans savoir où aller.

Plutôt que de scroller sans fin sur les réseaux sociaux, scruter la pseudo-vie parfaite d’un collègue sur Instagram, vous laisser entrainer par la spirale TikTok ou vous énerver sur une polémique Twitter, on vous propose de vous rendre sur une face bien plus intéressante et sûrement plus utile du web.

La rédaction a testé chacun de ces sites un dimanche après-midi. Certaines initiatives vous feront découvrir de nouvelles musiques, de nouveaux films ou un endroit où passer vos vacances, d’autres sont de simples jeux qui ne nécessitent que d’appuyer sur une touche du clavier. On vous garantit jusqu’à trois minutes de divertissement, au minimum. Vous retrouverez les liens sur le nom de chaque site.

Trouver un nouveau groupe de musique qui vous plait

On me recommande Island Boys à partir de mes goûts. // Source : Numerama

Vous avez fait le tour de vos artistes favoris et vous cherchez de nouvelles musiques dans les styles que vous aimez. Allez sur Gnoosic, renseignez le nom de trois groupes et le site va vous proposer un musicien ou un chanteur en fonction de vos goûts.

Trouver une chanson dans n’importe quel pays

Beaucoup de techno. // Source : Numerama

Radiooooo est une radio web qui dispose d’une riche collection de musiques de divers pays et de différentes époques, avec plus de 30 000 titres référencés. Pour naviguer, il vous suffit de sélectionner le pays, une décennie (sur une frise chronologique de 1900 à nos jours) et votre humeur. À noter que cette plateforme est aussi participative, puisqu’elle vous permet de soumettre des titres.

Trouver une station de radio dans n’importe quel pays

Je suis tombé sur Garou à Kyiv. // Source : Numerama

Marre d’écouter les radios françaises ? Tentez celles de Hong-Kong, du Pérou ou du Sénégal. Sur Radio.garden, déplacez votre viseur sur l’un des innombrables petits points verts et vous verrez apparaître la liste des stations de radio dans la ville sélectionnée. Libre à vous de cliquer sur celle qui vous tente le plus.

Retrouvez les sons de votre enfance

Rappelez vous de la sonnerie des Nokia 3310. // Source : Numerama

Savethesounds se présente comme un musée virtuel des sons menacés. Le site conserve les sons des premiers objets numériques et risque de donner à un coup de vieux à certains d’entre nous.

Promenez-vous dans une ville

Dublin depuis citywals. // Source : Numerama

Créé au pic de la période covid, citywalks propose de suivre un promeneur dans une ville à travers le monde en première vue subjective. Tentez d’apprécier l’atmosphère de Dublin ou de Mexico la nuit.

Allez n’importe où dans le monde

Sylhet ; Bangladesh. // Source : Numerama

Mapcrunch va vous envoyer dans divers endroits du monde depuis votre canapé, grâce à Google Street View. L’endroit peut être choisi soit par hasard, soit en sélectionnant un pays, par exemple. On peut tomber sur tout type de paysage, donc ne vous attendez pas à voir une plage paradisiaque à chaque fois.

Devinez dans quel endroit vous êtes

Stockholm sur Geoguessr // Source : Numerama

On ne présente plus GeoGuessr, mais il est bon de rappeler que ce jeu existe. Le but est simple : le site affiche à l’écran un endroit du monde avec Google Street View et vous devez deviner où vous vous trouvez, en plaçant un marqueur sur Google Maps. Pour cela, il faut virtuellement vous déplacer à la recherche d’indices : panneaux, végétation, individus, etc. Les meilleurs trouvent l’endroit en quelques secondes.

Trouver un exercice de musculation spécifique

Entrainement pour les cuisses. // Source : Numerama

MuscleWiki présente simplement le corps humain et ses muscles. Cliquez sur une partie du corps pour trouver un exercice de musculation et de remise en forme spécifique. Des instructions et des gifs pour comprendre et reproduire le mouvement sont proposés. Faire un peu sport brise aussi l’ennui.

Découvrez des infos insolites

Bon à savoir. // Source : Numerama

Sur savoir-inutile, j’ai appris que : la SMART (la voiture) est un acronyme tiré de Swatch (les montres), Mercedes et Art ; 1% de la population mondiale est schizophrène ; une cigarette sur trois est fumée par un Chinois. Ce ne sont pas des infos dont vous aviez besoin, mais qui sait, elles vous seront peut-être utiles un jour. Chaque clic sur le logo vous permettra de vous cultiver un peu plus.

Trouvez une vache cachée

J’ai trouvé la vache. // Source : Numerama

Sur findtheinvisiblecow.com, vous devez trouver une vache dans un écran entièrement blanc grâce à la puissance du « cri ». C’est tout. Après avoir gagné plusieurs fois, de nouveaux animaux se débloqueront. Si vous êtes au boulot, on vous conseille de mettre les écouteurs ou un casque.

Jouez au remix de Flappy bird

Il faut savoir être adroit. // Source : Numerama

Flappy2048 est un mélange de deux jeux très célèbres, Flappy Bird et 2048. Vous risquez de casser votre écran, car en plus de devoir éviter les tuyaux, vous devrez réfléchir à quel chiffre vous allez traverser. Mais au moins, vous n’allez pas vous ennuyer.

Plongez dans une ambiance

On a aimé la combinaison feu + pluie. // Source : Numerama

Se reposer n’est pas synonyme d’ennui, et rien de mieux qu’un son d’ambiance pour se relaxer. A soft murmur propose huit atmosphères différentes – et d’autres en options après inscriptions – que vous pouvez combiner. C’est idéal aussi si vous avez besoin de vous concentrer.

Trouvez une citation de film

Cilian Murphy parle de lasagne dans Red Eye. // Source : Numerama

PlayPhrase.me vous permet de rechercher n’importe quelle phrase dans un film. Tout ce que vous avez à faire, c’est taper des mots dans la barre de recherche, et la plateforme parcourt sa base de données à la recherche de clips vidéo avec la formule désirée. Vous avez droit à cinq extraits par phrase, bien plus si vous contribuez financièrement au projet.

Devinez la référence cinématographique

Trouvez les 10 films cachés. // Source : Mr.Troove

Si vous êtes amateur de cinéma ou de séries, Mr.Troove est fait pour vous. Des références sont cachées dans les dessins affichés et vous devez les déceler. Une petite indication est donnée et renvoie à un élément de l’image (par exemple : un film où apparait un diamant bleu de grande valeur pour Titanic).

Regardez la météo en temps réel

Les précipitations en Europe de l’Ouest lors du soir du 19 août. // Source : Numerama

Ventusky reprend tout ce qu’il y a de génial dans la visualisation météorologique en direct et l’associe à des algorithmes avancés de prévision météorologique. L’application permet aux utilisateurs de connaitre la température, observer la vitesse et la direction du vent, les précipitations, la pression atmosphérique, la couverture nuageuse et neigeuse, et le niveau de congélation. Vous pouvez consulter les prévisions pour les neuf jours à venir. Le service a été développé par une société tchèque, InMeteo.

Bonus

