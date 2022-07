TikTok est une application très populaire, dans laquelle on peut voir des vidéos à la pelle. Mais certaines fonctionnalités mériteraient d’être connues par tout le monde, pour profiter encore plus du service.

Enregistrer une vidéo TikTok en un clic

TikTok permet facilement d’enregistrer une vidéo sur son smartphone. Et même dans le cas où la fonctionnalité ne serait pas disponible, il est possible de se servir de son navigateur web pour télécharger le contenu sur son ordinateur. Et dans le cas où vous voudriez récupérer toutes vos vidéos ? Là aussi, l’application a prévu un outil bien pratique.

Un clic droit et vous pouvez enregistrer. // Source : Capture d’écran

Supprimer des abonnés TikTok

Il peut sembler étonnant de suggérer une méthode consistant à supprimer des abonnés TikTok. Mais si vous voulez conserver un peu de confidentialité pour votre compte, c’est une manipulation qu’il faut connaître. Dans l’application, rendez-vous sur votre profil et cliquez sur vos abonnés. Devant chacun, se trouvent des points de suspension verticaux. Cliquez dessus pour en éjecter un.

Retrouver une vidéo TikTok déjà vue

TikTok ne permettait pas de retrouver facilement une vidéo TikTok que vous voulez revoir. Il fallait ruser. L’application a fini par recevoir une mise à jour qui permet de voir son historique récent (les sept derniers jours). Allez sur votre profil, puis dans les paramètres (l’icône avec les trois barres verticales). Descendez jusqu’à la ligne « historique de visionnage » et… c’est tout !

Avant l’arrivée d’une option dédiée, il fallait ruser et passer par le champ de recherche. // Source : Capture d’écran

Limiter l’utilisation de TikTok

TikTok est un puits sans fond de divertissement. On peut très vite y passer des heures, sans faire attention au temps qui passe. Contrôler le temps passé sur TikTok n’est pas l’option la plus fun de l’application. Mais il faut aussi savoir apprécier les choses de façon raisonnable : vous pouvez choisir de déclencher une notification à partir de différentes durées.

Activer un contrôle parental sur TikTok

Ce n’est pas non plus une option très plaisante, mais qui peut être bienvenue si un mineur utilise TikTok. L’application propose un outil appelé « Connexion famille », qui agit comme un contrôle parental. Rendez-vous dans les paramètres de TikTok, accessibles via le profil, et choisissez la ligne adéquate. Vous pourrez veiller à ce que votre enfant ait une utilisation maîtrisée de l’appli.