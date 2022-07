Google propose une expérience proche du jeu en ligne GeoGuessr. Le moteur vous montre une œuvre d’art et vous devez essayer de deviner d’où elle vient.

Faut-il encore présenter GeoGuessr ? Le but de ce jeu en ligne est simple : le site affiche à l’écran un endroit du monde avec Google Street View et vous devez deviner où vous vous trouvez, en plaçant un marqueur sur Google Maps. Pour cela, il vous faut vous déplacer virtuellement avec Street View à la recherche d’indices : panneaux, végétation, individus, etc.

Le GeoGuessr de l’art et de la culture

Il s’avère que le principe de GeoGuessr a fait des émules, parce qu’il existe une sorte d’alternative. Elle a été imaginée par Google Arts & Culture, la plateforme de l’entreprise américaine qui est consacrée à l’exploration culturelle et artistique du monde, par exemple à travers la visualisation des collections de certains musées. Cette variante s’appelle Geo Artwork.

Ici, vous ne devez pas localiser un endroit. Il vous faut essayer de déterminer l’origine géographique d’une œuvre d’art — une sculpture, un ouvrage, un vêtement, une peinture ou un point d’intérêt. Et disons-le tout net : c’est parfois très difficile de réussir à percer la provenance de telle ou telle création qui est présentée à l’écran.

Disons-le : on n’a pas été bon. // Source : Capture d’écran

Bien sûr, Google Arts & Culture fournit quelques indices : outre une photographie, il est possible d’afficher des indications contextuelles — mais attention, cela risque de vous mettre un peu trop facilement sur la voie, et ce pourrait être considéré comme une certaine forme de triche. On a ainsi eu une indication relative à l’Afrique du Sud pour une statuette, ce qui a permis de cibler le bon pays.

Le jeu pourrait s’avérer assez pénible, car on dispose en fait de moins de possibilités que GeoGuessr — on ne peut pas se déplacer dans les environs, par exemple, sauf dans le cas d’une partie centrée sur les points d’intérêt. Cependant, le jeu n’est en fait qu’un prétexte, car l’essentiel est ailleurs : c’est l’occasion de découvrir des œuvres d’art dont vous ignoriez l’existence.