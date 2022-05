Google Street View a quinze ans. Vous pensez maitriser l’outil sur le bout des doigts ?

Le 25 mai, c’est le jour où le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a commencé à être appliqué en Europe. Mais le 25 mai, c’est aussi la date de lancement du projet Street View. Le service de Google fête en 2022 ses quinze ans d’existence. L’occasion de revenir sur l’évolution de l’outil, qui a tant progressé et qui est parfois encore trop sous-estimé.

L’occasion, aussi, de mettre en avant, quelques aspects du service qui ne sont pas forcément bien identifiés. Car si l’outil est déjà très pratique pour visualiser en 360° la voie publique et s’y déplacer à loisir — ce qui peut être très pratique pour repérer un lieu à l’avance, afin de ne pas se tromper une fois sur place –, il y a d’autres façons de profiter de la plateforme.

Visiter des lieux atypiques sur Street View

Vous avez déjà visité votre quartier sur Street View de long, en large et en travers ? Vous avez vu New York, Tokyo, les pyramides d’Égypte, le Burj Khalifa ? Sachez qu’il y a aussi des lieux plus inattendus que l’on peut visiter virtuellement. C’est le cas de la Station spatiale internationale, le garage dans lequel est né Google, les fonds marins, l’Amazonie, Fukushima ou encore Disneyland.

Si le billet d’entrée est trop cher, ça peut être une alternative (bon, d’accord, vous n’aurez pas le grand frisson des attractions. // Source : capture d’écran

Afficher Street View et Maps en même temps

L’application mobile de Google Maps contient une option très pratique, mais trop peu connue : le double affichage Maps et Street View. Elle permet de diviser l’écran en deux parties, une pour chaque service. Cela peut grandement vous aider à vous repérer dans vos pérégrinations virtuelles, avec une vue à hauteur d’homme (Street View) et une vue zénithale (Maps).

Google Maps et Street View. // Source : capture d’écran

Flouter son visage ou sa maison sur Street View

Google utilise des algorithmes de détection pour masquer automatiquement les visages des individus et les plaques d’immatriculation. En général, l’outil marche bien. Mais il peut parfois avoir des ratés. Heureusement, il est possible de demander au cas par cas le floutage de son domicile sur Street View, pour des raisons de confidentialité et de vie privée.

Un exemple de deux agents de police dont le visage est flouté. // Source : Street View

Profiter de Google Earth VR avec Street View

Si vous avez un casque de réalité virtuelle et que vous vous en servez toujours, vous pouvez explorer Street View comme une sorte de simulation en réalité virtuelle, qui s’adapte en fonction de l’orientation de votre tête, comme si vous y étiez. Il est possible de s’en servir avec le HTC Vive et l’Oculus Rift, mais aussi avec des solutions plus abordables, comme le cardboard.

Google permet de mixer Earth et Street View en réalité virtuelle. // Source : Capture d’écran

Jouer sur Street View avec Geoguessr

Vous vous souvenez des confinements ? Et des skypéros ? Pour passer le temps avec ses proches que l’on ne pouvait plus voir, quelques jeux vidéo sortaient du lot à l’époque. Parmi eux, Geoguessr. Le principe ? Tenter de deviner à quel endroit dans le monde vous vous trouvez. Et pour cela, vous devez naviguer virtuellement sur Street View. On adore.