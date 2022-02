VHS et Windows 95 : écoutez leur vieux bruitages, conservés à tout jamais par ce site

Le Musée tente de sauvegarder des bruits et musiques qui ont accompagné une partie de nos vies — mais qui, avec la modernisation de la technologie et les changements d’Internet, pourraient bien disparaître à jamais.

Quel est le point commun entre une machine à écrire, un Tamagotchi, et Windows 95 ? Leurs sons, bruits et musiques de démarrage ont été précieusement enregistrés dans le Musée des sons en voie de disparition. L’existence de ce musée a été mentionnée le 2 février 2020 par le compte Twitter de Bulletin, une newsletter spécialisée dans les bonnes nouvelles.

Son but est, comme vous devez vous en douter, de « sauver les sons menacés », annonce un petit encart à l’ouverture du site. Car, avec l’évolution de la tech, toutes les vieilles machines que vous utilisiez en étant enfant ne seront bientôt plus disponibles — si elles n’ont pas déjà complètement disparu. Et avec elles, toutes leur panoplie de sons et de bruitages.

Vous vous souvenez du doux bruit de la GameBoy ? // Source : SaveTheSound

Sauver le bruit des lecteurs de VHS

Le créateur du musée est Brendan Chillcut, explique-t-il dans la partie dédiée à la création du musée. « J’ai lancé le site en 2012, je voulais en faire un endroit où préserver les sons rendus célèbres par mes vieux équipements préférés », explique-t-il, « comme le bruit d’une VHS qui rembobine dans un lecteur JVC HR-7100 de 1983 ». Brandon explique s’être rendu compte au fur et à mesure qu’il grandissait que les bruits de son enfance disparaissaient au profit de nouveaux objets, plus modernes. « Le streaming devient de plus en plus populaire aux US, il est probable que dans quelques années, plus personne ne se souvienne des lecteurs de VHS de JVC ».

Brendan a donc pris la décision de créer ce musée afin d’entreposer tous ces sons, et, en même temps, leur rendre hommage. Vous pouvez ainsi retrouver ou découvrir la joyeuse sonnerie des premiers téléphones Nokia, ou encore le bruit des téléscripteurs (oui) et celui des GameBoy. « Pouvez-vous imaginer un jour un monde où nous n’entendrions plus jamais la musique de démarrage de Windows 95 ? ». Honnêtement, non. Mais grâce à Brendan, une telle chose ne devrait pas arriver tout de suite.

La sonnerie des Nokia me hante encore. // Source : SaveTheSounds

J’ai toujours beaucoup de tendresse pour ces gros ordis dépassés et pour les disquettes maintenant obsolètes, ces objets qui ont accompagné mes premières utilisations d’internet et des ordinateurs. Mais il manque quand même à mon sens quelques sons au musée, des indispensables : les bruits d’un minitel, et l’entêtante mélodie d’allumage de Windows XP.