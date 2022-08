La bêta 5 d’iOS 16 ressuscite l’affichage du pourcentage de la batterie dans la barre d’état des iPhone, cinq ans après sa disparition. Un réglage réclamé depuis des années, qui a toujours contrarié Apple.

Alors ça, personne ne l’avait vu venir. Cinq ans après avoir retiré l’affichage du pourcentage de batterie de la barre d’état de ses iPhone (il était toujours visible depuis le centre de contrôle), Apple l’a discrètement ressuscité dans une version bêta d’iOS 16 le 8 août, sans que l’on sache réellement si ses plans sont bien de le faire revenir définitivement cet automne.

Une nouveauté anecdotique en apparence, qui fait même rire les propriétaires de terminaux Android, qui adorent se moquer d’Apple. On y voit surtout une jolie illustration de la difficulté qu’a toujours eue la marque californienne dans les compromis. Le pourcentage de la batterie a toujours été un de ses talons d’Achille, aussi ridicule que cela puisse paraître.

En 2009, une exclusivité iPhone 3GS

En 2007, lorsque le premier iPhone sort (nous l’avons récemment re-testé pour ses 15 ans sur Numerama), il n’y avait pas la possibilité de connaître son pourcentage de batterie restant, alors que tous les terminaux concurrents proposaient cette option. L’iPhone 3G, lancé en 2008, perpétue cette étrange tradition et ne permet toujours pas d’afficher son pourcentage de batterie restant.

C’est en 2009 qu’Apple se réveille enfin, mais d’une manière très étrange. Une mise à jour d’iPhone OS (le prédécesseur d’iOS) ajoute un réglage pour afficher le pourcentage de sa batterie… mais seulement pour les iPhone 3GS, qu’Apple annonce la même année. Jamais l’iPhone v1 et l’iPhone 3G n’ont eu droit au pourcentage de la batterie, l’option n’apparaissait pas chez eux. C’était d’autant plus étrange que, grâce au jailbreak, on pouvait faire apparaître l’option sur tous les iPhone. Apple bridait volontairement ses anciens appareils pour faire du pourcentage de batterie une nouveauté, avec une ligne de code chargée d’empêcher l’affichage de l’option dans les réglages de ses iPhone les plus vieux.

Cette option est apparue avec l’iPhone 3GS. // Source : Capture d’écran iClarified

En 2017, Apple retire l’option

De 2009 à 2017, le pourcentage de batterie restant est devenu incontournable sur les iPhone, au point même de devenir une option active par défaut (on le voyait sur les images promotionnelles, ce qui n’était pas le cas au début. Apple n’aimait pas la présence d’un nombre dans la barre d’état). Mais avec l’iPhone X et son nouveau design à encoche, Apple a dû faire des choix. Le pourcentage de batterie a été sacrifié, ce qui avait fait râler de nombreux utilisateurs de la marque. Depuis, tous les iPhone récents (XS, XR, 11, 12, 13) se sont passés de cette option.

Sur l’iPhone XS, il n’y avait plus de place en haut. Apple a donc rendu impossible l’affichage du pourcentage de la batterie. // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Pourtant, avec les iPhone 13, Apple a réduit la taille de l’encoche. La marque n’a cependant pas décidé d’utiliser la place supplémentaire pour faire revenir l’affichage de la batterie, ce qui avait forcément déçu. Mais avec le temps, tout le monde s’y était habitué. Avant le 8 août 2022, date de sortie d’iOS 16 bêta 5, personne n’imaginait cette option revenir un jour sur iPhone.

2022, l’année du retour ?

Dans la bêta 5 d’iOS 16, on retrouve donc ce réglage perdu, avec une nouvelle interface pour le moins déconcertante. Oubliez le pourcentage de batterie à gauche du logo, il est désormais dedans. Un détail ? Pas vraiment. Puisque Apple déteste les designs imparfaits, le logo de la batterie est dorénavant tout le temps rempli, même s’il ne vous reste que 30 % (en dessous de 20%, elle prend une apparence normale). On a tendance à détester ce choix, qui donne l’impression que l’on est à 100 % en permanence.

L’affichage du pourcentage de la batterie sous iOS 16 (n’oubliez pas que le haut est caché par l’encoche). // Source : Captures Numerama

Autre choix très étonnant, que l’on espère voir corrigé dans une future bêta, tous les iPhone n’y ont pas droit (le remake de l’iPhone 3GS gate ?). Les iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro et 13 Pro Max sont servis, les iPhone XR, 11, 12 mini et 13 mini en sont privés. Un oubli ? Ça nous paraît peu probable. Les deux premiers ont un écran LCD, les deux derniers ont un petit écran OLED de 5,4 pouces. Ça nous semble assez pour qu’Apple les discrimine, aussi anecdotique que soit ce réglage.

Pour aller plus loin Comment afficher le pourcentage de batterie sur son iPhone ?

Comment expliquer qu’une marque comme Apple, aussi puissante soit-elle, ait attendu 5 ans pour une fonction aussi petite ? On peut imaginer que le futur iPhone 14 Pro, qui devrait dire au revoir à l’encoche selon les rumeurs, aura assez de place en haut pour le pourcentage de batterie. Cette nouveauté peut être un signe de l’anticipation d’Apple, qui a décidé de ne pas en faire une exclusivité sur son smartphone le plus cher (ça serait ridicule en 2022). Quoi qu’il en soit, le pourcentage de la batterie semble toujours un problème pour Apple. On se souvient d’ailleurs d’un bug sur macOS avec de mauvaises estimations, ce qui avait conduit Apple à tout simplement tout retirer.