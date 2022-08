Sur Steam, la plateforme de jeux vidéo de Valve, une nouvelle mise à jour bêta a été déployée, permettant enfin de connecter ses manettes Joy-Con ensemble (comme une seule unité) à son PC.

Les amateurs de la console nomade, et les joueurs PC en général, seront ravis d’apprendre le lancement d’une nouvelle mise à jour bêta. Il sera bientôt possible de connecter les Joy-Con de la Nintendo Switch ensemble (on pouvait déjà le faire séparément), sur un PC ou ordinateur portable, grâce à Steam.

L’information a été partagée par Eurogamer le 5 août 2022 : une nouvelle mise à jour bêta (donc toujours en version de test) a été déployée. Elle permettra enfin aux possesseurs de Joy-Con de connecter et configurer leurs manettes sur un PC ou un ordinateur portable depuis Steam, la plateforme de jeux vidéo de Valve. Pour rappel, il est déjà possible de connecter ses manettes PlayStation ou Xbox sur Steam, directement sur la plateforme ou depuis le mode Big Picture.

Le plein potentiel des Joy-Con sur PC enfin exploité ?

Au départ, il était impossible de connecter ses manettes Joy-Con en une seule unité, c’est-à-dire en une seule manette, sur PC ou sur un ordinateur portable. Pour y parvenir, il fallait toujours passer par un logiciel tiers, tel que BeterJoy (pas toujours rassurant pour les joueurs et joueuses). Il semblerait désormais que Steam, la plateforme jeux vidéo de Valve, ait enfin écouté sa communauté gaming, et qu’elle permette aux possesseurs de Joy-Con d’utiliser leur plein potentiel sur PC.

Cette première version bêta, lancée le 4 août 2022 sur la plateforme de jeux vidéo de Valve, devrait ainsi permettre aux joueurs sur PC de pouvoir profiter d’une expérience plus complète sur les gros jeux.

Steam déploie une mise à jour bêta qui va permettre aux joueurs et joueuses d’utiliser les Joy-Con sur PC. // Source : Steam

Connecter une paire de Joy-Con sur PC (donc, les utiliser séparément) était déjà possible exclusivement via Bluetooth, mais le plus gros souci restait la configuration trop compliquée des touches sur la manette. Un Joy-Con ne permettait pas d’utiliser le plein potentiel d’un gros jeu, comme Elden Ring (dont vous pouvez lire notre test ici) par exemple. Mais, grâce à cette nouvelle mise à jour, ce ne sera plus le cas, car vous pourrez utiliser les deux manettes simultanément.

Dans quels cas pourrait-on avoir envie de jouer avec les Joy-Con séparément, alors ? Cela devrait principalement servir pour des jeux qui ne demandent pas une grosse configuration sur les manettes — comme pour les jeux de combats en 2D, tels que Tekken 7 ou encore DragonBall FighterZ.