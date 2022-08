Starlink annonce une baisse importante du tarif mensuel pour l’abonnement à son offre d’accès à Internet par l’espace. Mais début 2022, l’opérateur a augmenté le prix du kit de connexion.

Starlink est désormais beaucoup plus compétitif en France. Dans un mail adressé ce 3 août, le fournisseur d’accès à Internet par satellite signale avoir divisé par deux le montant de l’abonnement mensuel. Le tarif est maintenant de 50 euros par mois, contre 99 euros auparavant. Par ailleurs, les frais d’envoi et de service, qui étaient de 59 euros, disparaissent.

Le pack coûte donc dorénavant 684 euros. Cela inclut les 50 euros du premier mois et les 634 euros pour le matériel, c’est-à-dire essentiellement la parabole à placer en direction du ciel, mais aussi le routeur Wi-Fi, le bloc d’alimentation, le trépied de montage et les câbles. À noter que le matériel lui-même coûtait autrefois 499 euros, avant d’augmenter en mars 2022.

Ce faisant, la baisse de prix indiquée ce 3 août par SpaceX est moins spectaculaire qu’elle n’en a l’air, même si à long terme, la division par deux du prix du forfait est en mesure d’effacer l’inconvénient de la hausse de l’antenne satellite. Les nouveaux prix sont d’ores et déjà appliqués sur le site web officiel. La baisse de prix de moitié concerne toute personne se trouvant en métropole.

Starlink, un FAI qui passe la liaison Internet par l’espace

Starlink est le nom d’un service et d’un réseau de satellites qui appartiennent à SpaceX, une entreprise américaine fondée par Elon Musk début 2000. Elle est spécialisée dans l’astronautique et fournit des prestations d’envois de satellites en orbite, mais aussi est capable de transporter et de rapatrier des astronautes entre la Terre et la Station spatiale internationale.

Starlink opère comme un fournisseur d’accès à Internet, à ceci près que sa connexion Internet transite par l’espace, grâce aux satellites de communication que SpaceX envoie régulièrement depuis 2018. Cette constellation compte aujourd’hui quelques milliers d’engins en orbite terrestre basse. Tous appartiennent à SpaceX. La société a aussi des stations terrestres pour faire la liaison avec eux.

Une fusée Falcon 9 décollant avec des satellites Starlink à bord. // Source : SpaceX

Initialement, Starlink se décrivait comme une solution pouvant apporter une liaison Internet partout dans le monde, en particulier dans les endroits reculés du globe et mal desservis par les infrastructures télécoms plus classiques. On pensait donc à des pays en Afrique, en Amérique du sud ou en Asie, essentiellement. Mais c’est en fait surtout en Occident que le service opère, pour l’instant.

L’intérêt de Starlink est discutable en France, même avec un prix deux fois moindre sur le forfait. En comparaison des tarifs appliqués par les opérateurs traditionnels, c’est trop cher. Cela peut être une solution pour des régions très rurales ou difficiles d’accès. Mais avec l’extension continue des réseaux 4G et 5G dans le mobile et de la fibre dans le fixe, l’argument tend à s’affaiblir.

Starlink propose une formule sans engagement — il est possible d’essayer le kit pendant 30 jours et de le retourner pour un remboursement complet du matériel en cas d’insatisfaction. À noter que Starlink propose aussi une option portabilité, qui coûte en plus 25 euros par mois — c’est une solution pour les personnes qui sont tout le temps en itinérance.

