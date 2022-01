Comment savoir si mon schéma vaccinal est complet, et mon pass vaccinal valide ?

Voici comment savoir facilement à quelle date faire votre dose de rappel, et connaître facilement la date de péremption de votre pass vaccinal dans le cas où vous ne l’effectuez pas. Les délais peuvent changer en fonction de si vous avez eu le covid ou non récemment.

C’est l’un des aspects les plus cruciaux et, en même temps, les plus flous de la politique sanitaire actuelle. Avoir un schéma vaccinal complet donne des avantages par rapport au fait de n’avoir pas de schéma de vaccination complet — par exemple, le temps d’isolement recommandé après contamination au covid est plus bas.

Cependant, au vu du nombre de cas particuliers qui ne cesse d’augmenter, il est difficile de s’y retrouver. D’autant plus que le pass sanitaire se transforme officiellement en pass vaccinal le 24 janvier 2021, depuis que le Conseil constitutionnel a validé son existence. Comment savoir si mon schéma vaccinal est complet, et jusqu’à quand le sera-t-il ?

Il existe aujourd’hui deux outils en ligne développés par le gouvernement et l’assurance maladie afin d’aiguiller les Françaises et Français dans leur parcours vaccinal. Ce sont des questionnaires simples et efficaces. Voici où les trouver et comment les utiliser.

Pour calculer la date de sa dose de rappel sur le site de l’Assurance maladie

Le site de l’Assurance maladie est le mieux fait à ce jour, il est clair et précis. Il concerne les personnes qui ont un schéma vaccinal complet initial, avant la dose de rappel.

Pour s’y rendre, cliquez sur le lien monrappelvaccincovid.ameli.fr. Suivez ensuite les instructions :

Donnez votre date de naissance

Signalez si vous avez eu le covid après votre dernière dose de vaccin

Sélectionnez votre vaccin

Puis indiquez la dernière date à laquelle votre cycle vaccinal a été effectué

Le site vous donnera alors automatiquement des indications personnalisées sur la date à laquelle vous devez effectuer une dose de rappel pour que votre schéma vaccinal reste complet, et que votre pass vaccinal reste valide.

Un exemple sur le site d’Ameli

Quelle est la date limite pour ne pas perdre mon pass sanitaire ?

Un autre petit module est bien utile pour vérifier si votre schéma vaccinal est complet et quand il va falloir effectuer une dose de rappel pour qu’il le soit.

Il se trouve sur le site officiel du gouvernement, Mes Conseils Covid, légèrement caché au milieu d’une grande Foire Aux Questions très complète, vers laquelle nous vous conseillons de vous diriger si vous êtes perdues ou perdus.

Cliquez sur le lien puis sur « C’est parti ! » et en seulement trois étapes, le site vous dira quand votre pass sanitaire expirera si vous ne faites pas de dose de rappel dans les temps.

Notez que la date de la dernière infection au covid remplace celle de la dernière injection : si vous avez eu le covid récemment, votre pass vaccinal est valable pendant 6 mois à compter de l’infection. Vous êtes toutefois éligible à une dose de rappel dès 3 mois après l’infection.

Le petit questionnaire sur mesconseilscovid.sante.gouv.fr

Les règles de base pour avoir un schéma vaccinal complet

Depuis le 15 janvier 2022, pour garder un pass vaccinal valide, tous les Français de plus de 18 ans doivent effectuer une dose de rappel moins de 7 mois avant leur dernière dose ou leur dernière infection.

À partir du 15 février 2022, les délais se raccourcissent. Les Français majeurs devront effectuer leur dose de rappel dans un délai de 4 mois maximum après leur dernière injection ou dernière infection.

Si vous avez été vacciné ou vaccinée avec le vaccin Janssen, c’est un cas particulier à prendre en compte ; les explications sont ici.