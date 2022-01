Si vous avez le Covid, il faut maintenant vous isoler. Mais les temporalités sont changeantes en fonction de votre schéma vaccinal.

La pandémie de Covid-19 n’a pas terminé de nous embêter : au 13 janvier 2022, on comptait plus de 300 000 contaminations par jour. De plus en plus de Français et Françaises ont le covid, et se posent ainsi une question cruciale : combien de temps dois-je m’isoler ?

Sur le site officiel du service public, les règles sont explicitées et régulièrement mises à jour. Voici ce qu’il faut suivre comme protocole d’isolement si vous avez le covid, en fonction de votre statut vaccinal.

Rappelons les règles pour avoir un schéma vaccinal complet. À partir du 15 janvier 2022 votre pass sanitaire ne sera plus valable si vous n’avez pas accompli votre dose de rappel, dans un délai maximal de 7 mois après votre dernière injection (ou de votre infection).

Covid et isolement : un graphique clair pour tout résumer

Règle d’isolement si vous avez un schéma vaccinal complet

Vous avez fait un test et vous êtes positif ou positive au covid.

Isolez-vous immédiatement

À J+5 à partir de votre test positif ou de vos premiers symptômes : refaites un test PCR ou antigénique.

Trois options alors :

S’il est négatif et que vous n’avez pas de symptômes depuis 48h, vous pouvez sortir de l’isolement

depuis 48h, vous pouvez sortir de l’isolement S’il est négatif et que avez encore des symptômes depuis 48h, attendez deux jours de plus

depuis 48h, attendez deux jours de plus S’il est positif, vous devez attendre deux jours de plus

À J+7, vous pouvez sortir de l’isolement, sans nouveau test

Règle d’isolement si vous n’avez pas un schéma vaccinal complet

Vous avez fait un test et vous êtes positif ou positive au covid.

Isolez-vous immédiatement

À J+7 à partir de votre test positif ou de vos premiers symptômes : refaites un test PCR ou antigénique.

Trois options alors :

S’il est négatif et que vous n’avez pas de symptômes depuis 48h, vous pouvez sortir de l’isolement

depuis 48h, vous pouvez sortir de l’isolement S’il est négatif et que avez encore des symptômes depuis 48h, attendez trois jours de plus

depuis 48h, attendez trois jours de plus S’il est positif, vous devez attendre trois jours de plus

À J+10, vous pouvez sortir de l’isolement, sans nouveau test.

Si après 10 jours, vous avez encore de la fièvre, il faut consulter votre médecin traitant.