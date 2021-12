Nelly Lesage - 06 décembre 2021 Astronomie

Vous connaissez un ou une amatrice d'astronomie ? Il y a forcément une idée de cadeau qui lui plaira dans ce guide. Voilà quelques objets à poser au pied de l'arbre de Noël, pour les ravir.

Tout est prêt : les calendriers de l’avent, le sapin (synthétique ou naturel), le papier cadeau. Vous avez déjà trouvé le cadeau idéal pour votre mère passionnée de jeux vidéo, votre sœur qui adore découvrir des jeux de société ou votre oncle pas toujours très à l’aise avec l’informatique. Mince, vous avez oublié quelqu’un… mais qu’allez-vous offrir à cet ami qui attend avec impatience le lancement du futur télescope phare de la Nasa et connaît par cœur le nom de toutes les constellations ?

Heureusement, ce guide est là pour vous aider à combler de bonheur tous les amateurs et amatrices d’astronomie, petits et grands, en ce Noël 2021.

Un agenda astronomique

Que l’on cherche à admirer la Lune, une planète, des étoiles ou une éclipse, la clé c’est toujours l’anticipation. À quelle heure voir le phénomène, dans quelle direction ? Un agenda astronomique est un très bon outil à utiliser au quotidien. Nous recommandons celui publié chaque année par l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), de l’Observatoire de Paris.

L’agenda est un semainier. Chaque mois, il vous informe sur la visibilité des planètes à l’œil nu, les levers et couchers de Soleil et de Lune, les phases de la Lune, ou d’autres phénomènes astronomiques. Chaque année, l’IMCCE choisit un thème et enrichit l’agenda de fiches explicatives. Pour l’année 2022, le fil conducteur de l’agenda porte sur la gravitation — en 2021, c’était sur les exoplanètes.

Des jumelles robustes

Savoir repérer les phénomènes astronomiques et les astres visibles à l’œil nu est une première étape. Pour progresser dans cette découverte de l’astronomie, des jumelles sont un cadeau tout indiqué. Les jumelles Aculon A211 12×50 de Nikon offrent à la fois de la robustesse et une certaine légèreté (la paire affiche un poids de 910 grammes), à un prix convenable.

Nikon promet des images lumineuses, avec un large champ angulaire. À vous la vue imprenable sur les cratères lunaires — au-delà, il faudra envisager d’investir dans un instrument plus performant. On peut recommander d’ajouter un trépied au paquet cadeau, pour éviter la fatigue et les vibrations, lors des longues sessions d’observation de nuit.

Un adorable mug éclipse

Les astres s’invitent aussi sur les objets du quotidien, comme ce charmant mug qui ravira toutes les personnes qui aiment à la fois l’espace et les comics mignons ou drôles. Wandering Planet (« planète errante »), un compte Instagram créé par un astronome et illustrateur, a décliné ses dessins de trous noirs, de planètes ou de la Lune en mugs, entre autres goodies.

Mention spéciale pour ce mug sur le thème de l’éclipse, sur lequel la Terre et la Lune ont des bouilles drôlement sympathiques. En plus de cela, l’illustration résume bien le phénomène de l’éclipse solaire : on voit clairement l’ombre de la Lune projetée sur la Terre (on imagine que le Soleil est donc sur la gauche), tandis que le satellite naturel se déplace autour de la planète.

Une carte brillante des constellations

Qu’est-ce qui est encore mieux qu’une carte des constellations ? Une carte des constellations qui brille dans l’obscurité ! En plus, celle-ci résiste à l’eau et à l’usure. Ce planisphère peut servir de calendrier pour savoir à quel moment de l’année les constellations sont visibles dans le ciel, dans l’hémisphère nord. La date et l’heure permettent de placer correctement les étoiles.

Il suffit d’exposer la carte quelques secondes à la lumière, pour qu’elle devienne ensuite visible dans l’obscurité, ce qui évite d’avoir à utiliser une autre lumière (qui pourrait perturber l’observation).

Un livre avec les plus belles photos de Hubble

Ce bon vieux Hubble continue d’observer l’Univers depuis l’orbite terrestre, inlassablement depuis 31 années de bons et loyaux services — non sans quelques interruptions et pannes. L’ouvrage Expanding Universe. The Hubble Space Telescope est un sublime cadeau à mettre entre toutes les mains : il contient une sélection des plus belles images prises par l’observatoire de la Nasa, avec un ajustement des couleurs et des contrastes. Ses vues saisissantes ont permis de percer certains secrets du cosmos. Le voyage à travers ces 260 pages, dont certaines sont dépliantes, promet d’être captivant.

Un tee-shirt trou noir « They found me »

Qui ne se passionne pas pour les trous noirs ? Surtout depuis que nous en avons enfin vu un, grâce à une photo présentée en 2019 et dont on a continué de parler, encore en 2021. Cet « anneau de feu » (le disque d’accrétion du trou noir supermassif M87*) se détachant sur un fond a marqué les esprits — et même donné lieu à quelques détournements amusants.

Vous pouvez offrir une version légèrement revisitée du cliché et pleine de mignonitude sur un tee-shirt à Noël : avec une tête et des petits bras, ce trou noir qui s’exclame « They found me ! » (« Ils m’ont trouvé ! ») n’est-il pas trop craquant ? En plus, vous pouvez personnaliser la couleur et le style du vêtement.

Un petit agenda 2022 à étoiles dorées et planètes colorées

Vos amis ont peut-être l’habitude de noter leurs rendez-vous dans leur agenda Google ou Proton. Et si vous les gâtiez avec un agenda en papier, pour changer ? L’avantage de celui-ci, c’est sa petite taille. Avec sa couverture en carton rigide, sa reliure en spirale et son élastique, il est pratique et peut être transporté aisément au quotidien. Avec ces belles étoiles et planètes, il donne envie de revenir au traditionnel agenda papier.

Un puzzle fourmillant de détails

Voilà de quoi occuper vos proches pendant le prochain confinement un doux après-midi au coin du feu : un puzzle géant sur le thème de l’astronomie. Truffé de détails, ce puzzle sera parfaitement adapté aux adolescents ou aux adultes. Les 1 500 pièces rassemblées permettent d’admirer deux cartes du ciel (hémisphère nord et hémisphère sud), ainsi que les planètes, Pluton ou bien la Voie lactée.

Un mini-planétarium HD

Vous connaissez un enfant de 8 ans ou plus, passionné par l’espace ? Vous ferez nécessairement un heureux ou une heureuse avec un mini-planétarium à installer dans sa chambre. Celui-ci projette une image colorée, jusqu’à 3 mètres, qui tourne sur elle-même. Trois disques sont inclus, sur le thème de la Voie lactée, des constellations et du système solaire. Un timer de 30 minutes est intégré : de quoi s’endormir sous les étoiles, tout en restant bien au chaud sous sa couette.

Un guide pour se familiariser avec son télescope

C’est le cadeau idéal pour une personne qui vient d’investir dans un télescope ou une lunette et souhaite réussir ses premières observations. Dans le guide Le ciel au télescope, on apprend comment apprivoiser son instrument, ainsi que les notions de base sur le ciel étoilé. Deux passionnés d’astronomie livrent leurs conseils à travers 75 fiches pratiques et accompagnent dans la découverte de plus d’une centaine d’objets célestes, du système solaire ou du ciel plus profond.

