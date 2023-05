Les températures de plus en plus estivales rendent les sorties nocturnes plus agréables. Pourquoi ne pas en profiter pour admirer le ciel ? Voilà les phénomènes astronomiques faciles à voir en juin 2023.

Mai 2023 s’achève avec l’élongation maximale de Mercure. Un nouveau mois d’observations astronomiques commence désormais, toujours plus facilité par les températures printanières de juin. Entre autres, on peut s’attendre à une Vénus très brillante, à plusieurs rapprochements d’astres ainsi qu’à un essaim d’étoiles filantes. Tout cela, visible même sans télescope — mais, si un tel achat vous tente, consultez alors notre guide des lunettes et des télescopes pour admirer le ciel.

Voici les dates à noter pour ne manquer aucun phénomène céleste en juin 2023.

Les phases de la Lune

Même en 2023, atteindre la Lune reste compliqué. Pour les astronomes professionnels, l’astre le plus lumineux du ciel nocturne reste encore mystérieux : on vient seulement de découvrir que la Lune cachait bien quelque chose en son cœur. Et, pour les amateurs d’astronomie, même grands débutants, la Lune est une cible parfaite : on distingue à l’œil nu ou avec des jumelles des formations à sa surface. On peut aussi suivre les phases lunaires au long du mois.

Le dimanche 4 juin , c’est la pleine Lune. Elle est alors à l’opposition — l’opposé du Soleil par rapport à la Terre.

, c’est la pleine Lune. Elle est alors à l’opposition — l’opposé du Soleil par rapport à la Terre. Le samedi 10 juin correspond au dernier quartier de Lune. La Lune est en quadrature Ouest.

correspond au dernier quartier de Lune. La Lune est en quadrature Ouest. Puis, le dimanche 18 juin , c’est la nouvelle Lune. Inutile de tenter de la voir : étant en conjonction avec le Soleil, l’astre nous présente une face complètement obscure.

, c’est la nouvelle Lune. Inutile de tenter de la voir : étant en conjonction avec le Soleil, l’astre nous présente une face complètement obscure. Enfin, on retrouve une demi-Lune le lundi 26 juin, avec le premier quartier. La Lune est en quadrature Est.

Quartier de Lune. // Source : Canva

Les planètes visibles à l’œil nu

Toutes les planètes visibles à l’œil nu sont présentes en début de mois. Puis, Mercure se retire du ciel nocturne. Il reste néanmoins Vénus, Mars, Jupiter et Saturne pour enchanter nos nuits — ou tromper l’ennui lors d’une insomnie.

Le tableau suivant indique les horaires de visibilité des planètes, et dans quelles constellations les voir.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 4 5h40 – 5h50

Bélier 21h50 – 0h30

Gémeaux 21h50 – 0h50

Cancer 5h – 5h50

Bélier 3h20 – 5h50

Verseau Du 5 au 11 invisible 22h – 0h20

Cancer 22h – 0h20

Cancer 4h40 – 5h40

Bélier 2h50 – 5h40

Verseau Du 12 au 18 invisible 22h – 0h10

Cancer 22h – 0h20

Cancer 4h10 – 5h40

Bélier 2h20 – 5h40

Verseau Du 19 au 25 invisible 22h – 23h50

Cancer 22h – 0h

Lion 3h50 – 5h40

Bélier 1h50 – 5h40

Verseau Du 26 au 30 invisible 22h – 23h30

Lion 22h – 23h40

Lion 3h20 – 5h50

Bélier 1h30 – 5h50

Verseau

Les autres phénomènes astronomiques

Voici enfin les autres phénomènes astronomiques qui rythment ce mois de juin 2023 dans le ciel de la France métropolitaine.

Le dimanche 4 juin , c’est la plus grande élongation de Vénus. La planète est à l’est du Soleil. Il faut donc la chercher au crépuscule, le soir après le coucher du Soleil.

, c’est la plus grande élongation de Vénus. La planète est à l’est du Soleil. Il faut donc la chercher au crépuscule, le soir après le coucher du Soleil. Le samedi 10 juin , le dernier quartier de Lune est très proche de Saturne.

, le dernier quartier de Lune est très proche de Saturne. Une autre conjonction survient le mercredi 14 juin , avec un binôme entre la Lune et Jupiter.

, avec un binôme entre la Lune et Jupiter. Le mercredi 21 juin , c’est le solstice d’été dans l’hémisphère nord, à 16h57 très précises.

, c’est le solstice d’été dans l’hémisphère nord, à 16h57 très précises. Le jeudi 22 juin , la Lune est en conjonction avec Vénus le soir.

, la Lune est en conjonction avec Vénus le soir. Le mardi 27 juin, c’est le maximum d’activité d’un essaim d’étoiles filantes, les Bootides.

L’observation du ciel peut commencer ! On vous souhaite de belles nuits étoilées et, évidemment, une météo clémente pour admirer les astres en juin.

