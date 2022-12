Cela ne s’était pas produit depuis 1972 : une occultation de Mars par la Lune visible en France métropolitaine. Ce phénomène astronomique rare est à suivre en ligne et en direct, le 8 décembre 2022.

La Lune va occulter Mars et vous devriez vraiment vous lever tôt pour le voir. C’est l’un des phénomènes astronomiques du mois de décembre 2022, et pas des moindres. Il est accessible, à l’œil nu, même si vous ne possédez pas de télescope ou de lunette astronomique. Il faut cependant que la météo ne gêne pas l’observation.

L’événement peut également être suivi en ligne et en direct le jour J. Si vous êtes levé tôt, mais que les nuages gâchent le spectacle, ne vous recouchez pas : il existe une possibilité de profiter quand même de l’occultation. L’observatoire de Paris prévoit de retransmettre des images depuis plusieurs endroits en France, pour multiplier les chances que son direct ait lieu. Attention, il existe toutefois un petit risque que le live soit annulé, si le ciel est extrêmement couvert.

Quand ? Le jeudi 8 décembre 2022, de 5h30 à 7h30.

Le jeudi 8 décembre 2022, Où ? Le direct est à suivre sur la chaîne YouTube de l’observatoire de Paris, ou en passant par le site de l’observatoire, qui intègre aussi la vidéo.

Le direct est à suivre sur la chaîne YouTube de l’observatoire de Paris, ou en passant par le site de l’observatoire, qui intègre aussi la vidéo. Quoi ? L’occultation de Mars par la Lune, alors que la planète rouge est à l’opposition.

L’occultation de Mars par la Lune commentée par des astronomes

Pour l’occasion, plusieurs observatoires de France se coordonnent. Ainsi, des astronomes de l’observatoire de Paris, de l’observatoire de la Côte d’Azur, de l’observatoire Midi-Pyrénées et de l’observatoire Camillle Flammarion à Juvisy-sur-Orge seront présents pour commenter en direct l’occultation. Même si vous vous êtes levés tôt et que vous voyez bien le phénomène de chez vous, leurs éclairages seront sans doute précieux à écouter.

Que va-t-il se passer ? « La Lune passera devant la planète rouge. Il lui faudra plusieurs secondes pour l’engloutir complètement, avant de la laisser réapparaitre un peu moins d’une heure plus tard, de l’autre côté », résume l’observatoire de Paris. Le phénomène a lieu en direction du nord-ouest et peut être vu avec un horizon bien dégagé. Même en pleine ville, on peut en profiter, encore une fois sous réserve que les nuages ne s’invitent pas dans le ciel. Le phénomène a lieu entre 6h et 7h.

L'occultation de Mars par la Lune c'est demain ! Il faudra se lever vers 6h pour le voir, mais ça vaut le coup. Observer la planète rouge disparaitre derrière le disque lunaire, c'est rare en France. La fois suivante, ce sera en 2052. Alors, on se motive à se lever plus tôt ! pic.twitter.com/hLyFeWnisD — Numerama (@Numerama) December 7, 2022

Ensuite, il faudra attendre jusqu’en 2052

Il est d’autant plus remarquable que l’occultation coïncide avec le moment où Mars est à l’opposition. Cela veut dire que le Soleil est dans une position diamétralement opposée à Mars (il sera donc directement « dans notre dos » lorsque nous fixerons Mars, le 8 décembre). L’opposition est généralement une bonne période pour l’observation d’une planète.

Cette occultation de Mars est visible d’une grande partie de l’Europe, ainsi que depuis l’Amérique du Nord et au nord de l’Afrique. C’est un spectacle que l’on observe rarement en France métropolitaine : l’observatoire de Paris précise que la dernière occultation de ce type visible a eu lieu le 15 mai 1972 et que la prochaine sera pour le 16 août 2052. Voilà une excellente raison de se motiver à se lever très tôt le 8 décembre.